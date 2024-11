En el marco del desfinanciamiento a la salud pública por parte el Gobierno de Javier Milei, los profesionales sufren la ausencia de incentivos y políticas a largo plazo que fortalezcan las condiciones laborales. Las provincias padecen los recortes de transferencias y los trabajadores buscan una salida ante este panorama de desidia: en lo que va de 2024, un total de 65 médicos matriculados en la ciudad de Santa Fe abandonaron el país, según confirmó el Colegio de Médicos de Santa Fe.

Salarios bajos, precarización laboral y la falta de oportunidades de crecimiento profesional dentro del sistema son factores que llevan a los trabajadores de salud a seguir su camino lejos de su país de origen. Esta situación se agrava por las ofertas tentadoras de empresas extranjeras que, en su búsqueda de médicos altamente capacitados, proponen pagos en dólares que superan ampliamente los ingresos actuales en Argentina.

"Se nos fueron 65 médicos de la ciudad de Santa Fe. Eso es lo que más me preocupa. Cada vez hay menos especialistas", lamentó el presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, Julio Bedini, en diálogo con el medio AIRE de Santa Fe. La desmotivación también alcanza a quienes aún no migraron. Para muchos médicos, seguir formándose en Argentina pierde atractivo frente a la realidad de un sistema sanitario que paga sueldos que no corresponden al esfuerzo y a los años de capacitación.

En esa línea, la decisión del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, de profundizar los recortes a los empleados estatales llevan a una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Los médicos nucleados en Amra aceptaron la irrisoria oferta de incremento salarial del 12% para el último trimestre del año que realizó el Gobierno provincial en el marco de las discusiones paritarias. Frente a esta realidad, el doctor Bedini advirtió que "lo que se paga en hospitales nacionales es poco, y eso desalienta la formación de nuevos especialistas".

El impacto de esta "fuga" no solo golpea al sector médico sino también a toda la estructura de atención sanitaria. Según Bedini, la frustración entre los médicos que se reciben y logran completar su residencia es cada vez más evidente. Ante un Estado ausente que impulse un sistema que les permita desarrollarse y alcanzar estabilidad económica, los profesionales de la salud optan por partir en busca de otras oportunidades.

Vaciamiento a la salud: denuncian que Milei dejó de entregar una droga clave a las provincias

El ajuste del presidente Milei a la salud pública también alcanzó a las personas gestantes que son pacientes de VIH y que ahora no pueden acceder a la Zidovudina (AZT) EV, una droga indispensable durante el trabajo de parto para prevenir la transmisión vertical de la enfermedad a sus recién nacidos. El vaciamiento del mandatario libertario hacia la salud sexual desembocó en el nulo envío de ampollas de AZTV a varias provincias. Por ejemplo, los hospitales no tendrán reposición desde el 1 de noviembre, según denunció el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. "Es una situación gravísima", aseguró en diálogo con El Destape el presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo e integrante del Frente Nacional VIH, José Di Bello.

Organizaciones que acompañan a pacientes advirtieron que desde junio de este año la Compra Directa de las AZT se consideran desiertas. "Ahora refieren que ya se logró una compra internacional y están intentando acelerar el proceso de desaduanaje", explicó Di Bello respecto a la respuesta que recibieron por parte de la Dirección de VIH/SIDA de Nación.

Fuentes del Ministerio de Salud de PBA afirmaron que las cajas de Zidovudina en stock "tienen fecha de vencimiento 31/10", con lo cual ya no se podrán utilizar este mes, ante la falta de envío de nueva medicación por parte de Nación. La falta de abastecimiento del Gobierno nacional pone en riesgo ahora a los recién nacidos, que no tienen tiempo para esperar a que lleguen las cajas de ampollas desde otros hospitales, cuando se registran faltantes.