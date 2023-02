Narcos en Rosario: Perotti salió a responderle a Aníbal Fernández

El gobernador de Santa Fe afirmó este jueves que el ministro de Seguridad "sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad que vive la provincia desde hace muchísimos años".

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, salió a responderle al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: "Sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad que vive la provincia desde hace muchísimos años".

Antes, Fernández publicó un informe con un balance interanual positivo en materia de secuestro de drogas, operativos y detenciones. Y salió a cruzar al gobernador santafesino, quien cuestionó al gobierno nacional por no enviar "ayuda urgente" para reducir la inseguridad. El funcionario nacional detalló que enviaron 3000 efectivos para patrullar las calles y evitó referirse a la decisión de Perotti de echar al ministro de Seguridad Rubén Rimoldi.

“Nuestro trabajo es muy profundo, pero no es el de la policía que tiene que hacer la Provincia”, afirmó Fernández en una entrevista con Cadena 3 al momento de ingresar a la jefatura de Seguridad. Y agregó: “Estamos trabajando. Nosotros los trabajos más importantes en términos de cantidad, en función de lo que el Ministerio Público vaya haciendo, tiene la cantidad de gente que precisa”.

Luego, Perotti le respondió: "La distancia no les permite ver la magnitud de lo que está pasando en el territorio argentino", dijo. Y aseveró: "Si esa es toda la ayuda que puede dar, no cabe duda, hay que decirle que no alcanza".

El gobernador desestimó los logros que exhibió el ministro de Seguridad nacional. "Claramente no está consiguiendo los resultados que deseamos", afirmó. "Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio", manifestó Perotti sobre el crecimiento del narcotráfico y la violencia armada. De inmediato, añadió: "No hay ciudad ni provincia por sí sola que tenga la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal".

Sobre la renuncia que le pidió al ex ministro de Seguridad santafesino Rubén Rimoldi, el mandatario confirmó que no cumplió con las expectativas. "Cuando cierto nivel de actividades no están a la altura de lo que deseamos, no demoramos los cambios", apuntó. Frente a los atentados recientes en Rosario y la gran cantidad de homicidios, remarcó: "Queremos objetivos y que no se relajen".

Este jueves por la mañana, Aníbal Fernández volvió a defender su gestión y aseguró que hay unos 3.500 efectivos trabajando en los puntos más críticos de la provincia, con financiamiento de Nación y sin recursos provinciales. "No tener conocimiento de lo que sucede es delicado. Hace 20 años que tienen complicaciones de estas características", apuntó.

"Nosotros presentamos cuáles son las estadísticas y están publicadas en Twitter. Vayan y véanlas. En un año tuvimos más de 2.077 detenidos financiados por las fuerzas federales, con lo cual nuestro trabajo es muy profundo. No es el trabajo del policía, que lo tiene que hacer la provincia", dijo el ministro de Seguridad.