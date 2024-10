El ajuste de Milei profundiza la crisis del Conicet Santa Fe: "Pongo plata de mi bolsillo"

El Conicet de Santa Fe sufre el desmantelamiento del sector científico y educativo de Javier Milei.

La ratificación del veto presidencial de Javier Milei por parte de la Cámara de Diputados profundizó el ajuste al sistema educativo, científico y tecnológico que impulsa la administración de La Libertad Avanza (LLA).

La Ley de Financiamiento Universitario proponía actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento al inicio del ejercicio 2024 por la variación del IPC (Indec) de 2023 y la actualización cada dos meses según la inflación (variación del IPC), descontando los aumentos que ya se otorgaron durante el año. Las universidades resultan las cunas de científicos e investigadores, pero legisladores del PRO y el radicalismo colaboraron con sus votos para seguir con el desfinanciamiento al sector.

En este marco a nivel nacional, trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Santa Fe afrontan una preocupante situación por el desmantelamiento que establece el Gobierno nacional. Este es el caso de Victoria Peterson, bioingeniera santafesina y recientemente galardonada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien hace dos años decidió volver a la Argentina "con convicciones de entender que las investigaciones pueden tener un impacto más grande".

Sin embargo, las medidas de la gestión libertaria ponen en jaque sus trabajos. Peterson aseguró que debe pagar los materiales para el laboratorio donde desarrolla su investigación, que consta de una interfaz cerebro-computadora. "Lo que está pasando es tremendo. Hay momentos donde todo se hace muy cuesta arriba", afirmó la bioingeniera en diálogo con AIRE Santa Fe.

"Necesito computadoras de alto cómputo y materiales de usos diarios, pero actualmente costeamos todo de nuestro bolsillo", manifestó. Y lamentó: "Es extraño sentirse abandonado y eso repercute porque nuestro trabajo es de mucha motivación".

Además, dijo que muchas veces se postula "con proyectos que pasan etapas de evaluación y son aprobados, pero que no son ejecutados por falta del desembolso correspondiente". En ese sentido, dijo que "uno no puede ir a congresos nacionales, lo que significa no poder saber qué está haciendo el otro e intercambiar ideas. Mucho menos se puede ir a congresos internacionales porque el pasaje es carísimo y los desembolsos son actualmente inexistentes".

Investigadores revelan que tienen que pagar los materiales "de su propio bolsillo".

La vergonzosa frase de un diputado contra el Conicet: “Investigan boludeces”

El diputado nacional del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), cercano a La Libertad Avanza, Eduardo Falcone, protagonizó una polémica defensa del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó las investigaciones y trabajos del Conicet. El legislador es contador y economista que estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En diálogo con El Destape 1070, Falcone justificó el recorte al afirmar que "hoy en día la gente estudia cualquier cosa” y pidió debatir qué carrera se estudia. “Hay carreras que sí son importantes o son prioritarias para el desarrollo argentino y otras no tanto”, apuntó y ejemplificó: “La carrera de Ingeniería y Ciencias Básicas y ciencias duras son más importantes que otras que son por ahí menos importantes para el desarrollo argentino como filosofía y letras en mi opinión personal”.

En este sentido, sostuvo que los trabajadores del Conicet actualmente “estudian boludeces”. “En la época de Frondizi no había universidades privadas, el hermano era rector de la Universidad y fue la época de oro, porque ahí se invertía en investigación en ciencia, se fundó el Conicet que hacía investigaciones importantes, no las boludeces que hacen ahora”, apuntó.

Entre las últimas investigaciones del Consejo se destaca el descubrimiento de procesos clave en el crecimiento de ciertas plantas que podrían utilizarse para aumentar el rendimiento de las cosechas, este estudio podría tener un impacto significativo en la productividad agrícola.

Por otro lado, una científica del Conicet fue reconocida por la Sociedad Americana de Hematología por sus estudios sobre un cáncer muy agresivo, María Florencia Cayrol obtuvo el Global Research Award 2024 para avanzar con líneas de investigación que procuran aportar a la mejora de los tratamientos de los linfomas de células.