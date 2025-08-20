Brutal golpiza de cuatro policías de Santa Cruz a un joven en Río Gallegos

Cuatro policías de Santa Cruz dieron una brutal golpiza a un joven que no se resistió en Río Gallegos y fueron sancionados. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran que la víctima recibió piñas en las costillas y en la espalda por dos oficiales mientras era sostenido por otros dos. Los uniformados alegaron que escapó a un control policial.

El hecho ocurrido en Río Gallegos, que fue denunciado por los padres del damnificado, se viralizó en las últimas horas en redes sociales, lo que provocó que desde la jefatura de la Policía provincial emitan un comunicado. “La Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad en general, y a los medios de comunicación en particular, que en relación con los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en la ciudad capital, en los cuales se observa a efectivos policiales agrediendo físicamente a una persona, esta Institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial”, comienza el escrito.

"Es política de esta Jefatura de Policía sostener con firmeza el compromiso institucional con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza. Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos mencionados, se recepciono la denuncia judicial pertinente al damnificado, se ha dispuesto de manera inmediata el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, a través de la Dirección General de Asuntos Internos con el fin de identificar a los agentes intervinientes y establecer con precisión sus responsabilidades individuales", agregaron.

El video muestra el momento en el que el joven estaba por ingresar a su vivienda cuando fue abordado con violencia por cuatro efectivos. El chico, que estaba con un chaleco naranja, al observar la presencia de los agentes decidió entregarse, pero los policías se acercan a él y comenzaron a golpearlo.

Luego de que se viralizaran las imágenes, la policía de Santa Cruz anunció “el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, a través de la Dirección General de Asuntos Internos con el fin de identificar a los agentes intervinientes y establecer con precisión sus responsabilidades individuales”.

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público”, concluye el comunicado.