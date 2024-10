La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viajó a Jujuy para firmar un compromiso en materia educativa junto con las autoridades locales. De regreso a Buenos Aires, la controvertida funcionaria -investigada por la Justicia por la falta de entrega de alimentos a comedores- mantuvo un fuerte cruce con pasajeros que llegaron con ella. Ante el repudio generalizado, Pettovello sonrió lanzó una provocación sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas: "Sí se vende".

En video difundido en redes sociales se ve que los pasajeros estaban siendo trasladados en un micro que recorre la pista de aterrizaje -aun no se sabe si en Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires; o en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza-. En el medio de ellos se ve a Pettovello, la súper ministra que concentra las ex carteras de Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Cultura, con una sonrisa ante los cánticos: "No se vende, Aerolíneas no se vende" y "universidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode".

Pero ante el repudio generalizado de la gente que comenzó a llamarla "ladrona", "chorra", "entregá los alimentos a los comedores", "la casta éramos nosotros", la cara de Pettovello cambió. Se dio vuelta y comenzó a responder, mientras miraba hacia un lado y otro. "Ganamos las elecciones aguántensela. Eso es democracia", respondió justificando su accionar ante el pedido de entrega de comida a quienes menos tienen, así como el resto de las decisiones políticas que tomó su Ministerio.

La funcionaria, amiga del presidente Javier Milei, también se puso al hombro el ímpetu privatizador del Gobierno ultranoeliberal conservador: "Sí se vende, sí se vende", afirmó enojada en la cara de uno de los pasajeros que reclamaba porque la areolínea de bandera se mantuviera bajo el ala del Estado.

El ministerio que lleva adelante Pettovello tiene en su haber varias peleas y la batalla más álgida que lleva al momento es en el ajuste a las y los profesores de las universidades públicas, ya que la paritaria de esos sindicatos es negociada con funcionarios que responden a ella. Este viernes, además, la Justicia le dio otra mala noticia: el juzgado Criminal y Correccional Federal 12 desestimó una denuncia contra funcionarios de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) a quienes acusaba de maniobras de defraudación en los desembolsos que se hicieron para el funcionamiento de varios centros de primera infancia.