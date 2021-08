Fernández se reencontró con las familias de San Juan a las que les prometió casa tras el terremoto

Ya hay en ejecución 837 de las 1.800 viviendas que el Presidente anunció en enero. “Veo con mucha alegría cómo van creciendo las paredes de este barrio", afirmó el Presidente.

A siete meses de prometerle casas a los afectados por el terremoto, Alberto Fernández volvió a San Juan para fiscalizar la construcción de otra tanda de viviendas. En este caso, 837 casas ubicadas en Rivadavia, una de las zonas más dañadas por el sismo de 6.8° en la escala de Richter, que afectó a más de 1.000 familias en la provincia cuyana.

El inicio de su gira por las provincias del interior comenzó este lunes cuando arribó a San Juan; para abrir una semana intensa por algunas provincias. Eligió esta provincia para reencontrarse con las familias a las que visitó cuando se quedaron sin vivienda por causa del tremendo sismo que sacudió la provincia iniciado el 2021. Fernández fue recibido por el gobernador Sergio Uñac. Acompañaron al presidente, los ministros de Interior, Wado de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi.

Cuando llegó a zona cuyana, se trasladó desde el Aeroclub de Pocito hasta la fábrica textil Vesuvio Sacifel de la empresa Lacoste, que le da trabajo a 276 personas de manera directo y a 250 empleos de forma indirectos; generando más de 400 mil unidades por año.

Luego, se dirigió a uno de los lugares del epicentro del desastre, donde había venido por primera vez en el año a la provincia, en una visita relámpago: Rivadavia, una de las zonas más afectadas por el terremoto del 18 de enero en San Juan. A esos vecinos les prometió levantar casas para cada damnificado lo antes posible. Cumplió. Este lunes volvió a encontrarse con las familias que estaban devastadas durante aquel enero, las cuales hoy lo recibieron con aplausos, sonrisas y gritos de agradecimiento por contar con su casa propia.

El Presidente se mostró contento y disfrutando del sol y del fresco sanjuanino, se tomó unos minutos para recorrer los terrenos donde se construyen viviendas y se reencontró con las familias damnificadas por el terremoto. “Estoy muy feliz de estar en San Juan. Disfruto de su tierra y de su gente”, dijo el mandatario y remarcó la importancia de ver la felicidad en los vecinos por “el derecho de tener una casa digna en una tierra que a veces se mueve”.

Fernández recordó la abrupta llegada fuera de agenda que hizo apenas se enteró de lo ocurrido en San Juan, durante los primeros días de 2021. “Veo con mucha alegría cómo van creciendo las paredes de este barrio que es muy grande; que tendrá más de 800 casas, que le dará solución a 837 familias sanjuaninas que es lo que más me reconforta”, dijo.

Actualmente, hay en ejecución 837 viviendas de las 1.800 que anunció en enero, en el barrio Sierras de Marquesado; pero hubo una entrega en julio pasado, que contó con el corte de cinta del ministro de Desarrollo Territorial, Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi. En esa primera entrega fueron 198 casas ubicadas en el nuevo Barrio Docel de Pocito. “Vine al día siguiente del sismo que lastimó a los sanjuaninos y le pregunté cuántas viviendas necesitaban. Le dije a Jorge que lo apurara y ahora. Me dio mucha alegría ver a tantos sanjuaninos trabajando, levantando paredes, para todas esas familias que lo necesitan. Estoy seguro que en menos de un año esas familias tendrán las casas terminadas y se lo prometí hoy a los vecinos: ese día vamos a venir con Sergio, nos vamos a hacer un buen asado y vamos a brindar por todos con vino sanjuanino”, lanzó Fernández.

Uñac agradeció la presencia de Fernández: “Cada vez que has venido Alberto, has traído soluciones para seguir transformando la provincia”, dijo el gobernador, acompañado de su gabinete y de los precandidatos legislativos Fabiola Aubone y Luis Rueda; con la ausencia del diputado nacional Walberto Allende quien transita el COVID-19. “Debo agradecerte también Alberto porque nunca, ni una sola vez que he pedido audiencia con vos o con cualquiera de tu gabinete, tuve un no; siempre, pero siempre tuvimos un sí y hemos trabajado codo a codo para que eso se concrete. Agradecemos la mirada federal que tienen con San Juan”, destacó.

Fernández, sobre la pandemia: “Sé que es un tiempo que estamos terminando”

San Juan ha recibido 17 mil millones de pesos del gobierno nacional durante la pandemia. Ese número fue festejado por el propio presidente en su visita a San Juan, con un resumen del trabajo que ha realizado el gobierno nacional con un tinte federal.

“Hemos trabajando para que la economía se resienta lo menos posible a ningún gobernador ni un intendente le preguntamos de qué color político era. Preservamos el trabajo formal con el ATP, las pymes de muchos, nos preocupaban los que peor estaban y nunca dejamos de aumentar la asignación. Después nos dimos cuenta que teníamos que prestarle atención a las madres de los niños menores de 14 años, donde más crece la pobreza, y llegamos con la tarjeta alimentar”, remarcó. El presidente habló de los 9 millones de argentinos que estaban olvidados por el estado “y llegamos ahí con el IFE”, destacó.

“Desde ese tiempo, no me he tomado ni un sólo día de vacaciones. Muchos me critican las ojeras pero no me queda otra porque tengo que trabajar así”, aclaró Fernández. También, brindó un capítulo aparte de la vacunación: “En diciembre llegaron las primeras vacunas y montaron un show para hacer creer que no eran de calidad. El tiempo dijo que terminó siendo la más efectiva. Tuvimos que aguantar a lo que nos decían que estábamos envenenando a la gente, por eso me vacuné yo primero, para darle confianza a la gente”, dijo.

El presidente y un mensaje claro para La Rioja

Luego del conflicto de intereses que mostró el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por las regalías mineras del proyecto de cobre Josemaría, por estar ubicado en el límite con esa provincia, el presidente se tomó el tiempo para cerrar su mensaje haciendo alusión a la puja.

“Yo quiero mucho a esa provincia, tanto como quiero a la constitución. Y la constitución es clara. Los recursos naturales son de la provincia que corresponde por jurisdicción”, dijo, asumiendo que las regalías le corresponden sólo a San Juan. Esto es porque la semana pasada el gobernador riojano le pidió a Uñac que “sea generoso” porque San Juan es una provincia con minería desde hace tiempo, que genera trabajo y que tiene desocupación casi en cero.

Sin embargo, Uñac fue claro, “no vamos a ceder lo que no corresponde”, había dicho haciendo referencia a que el proyecto que dotará de más de 4.000 fuentes de trabajo y desembolsará más de 3.000 millones de dólares, corresponde al suelo sanjuanino únicamente.

Ante esta aseveración, el presidente quiso cerrar el conflicto. “La solución está dentro de la ley. No forcemos las interpretaciones. La constitución es muy clara. Yo le pido que tengamos en cuenta lo que hemos vivido, aprendamos de los aciertos y los errores. Quiero que San Juan y La Rioja crezcan. Quizás La Rioja pueda aprovechar el lugar que tiene que está cerca de donde esa explotación ocurre. Los hermanos riojanos deberían ver cómo ayudan porque tal vez puedan ganar en algo con ese desarrollo y hasta puedan revisar su política, que fue constante durante mucho tiempo, de ser críticos de la minería. La minería cuando se explota responsablemente tiene sentido. Hay que hacerlo con responsabilidad social como se hace en San Juan”, señaló.