El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó este sábado que los hospitales públicos dependan de la administración nacional porque deberían "estar en manos de las provincias" y dejó entrever que el Gobierno nacional pretende traspasarlos a las provincias porque es "responsabilidad" de cada jurisdicción del país. Además, criticó las masivas tomas de facultades post ratificación del veto al financiamiento universitario y las comparó con la década del '70, cuando -según él- se convirtieron en "guerrilla subversiva" que luego "generó la represión".

"El tema de los hospitales es un tema que tenemos que clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga a su cargo hospitales o no? La salud es una responsabilidad de las provincias", dijo Francos en declaraciones a Radio Mitre. En esa línea, el ministro agregó: "La gestión de los hospitales debería estar en manos de las provincias. No tiene lógica que la Nación tenga un hospital acá y no lo tenga en otro lugar".

Al ser consultado sobre el caso puntual del Hospital Garrahan, que tuvo esta semana dos paros de 24 horas de trabajadores en reclamo de mayor salario, el ministro omitió referirse al conflicto y planteó que su gestión debería "estar en manos de las provincias". "Es un hospital importante para el país, porque marca una política nacional y habrá que ver cuál es la mejor forma para administrarlo", evaluó, contradictorio.

Desde el Gobierno ya habían dejado entrever a El Destape que el Ejecutivo trabaja en un plan para traspasar los centros de salud que dependen de Nación. Esta iniciativa trascendió en medio del conflicto por el hospital de salud mental Laura Bonaparte, que estuvo tomado varios días por sus trabajadores luego de que el Gobierno anunciara su cierre, lo que finalmente no ocurrió.

Por otro lado, Francos tuvo un polémico comentario sobre las más de 30 universidades que continúan en plan de lucha en todo el país con facultades tomadas o vigilias realizadas desde el 8 de octubre pasado, en la previa del tratamiento del veto de Milei al financiamiento universitario. "Yo viví la época del 70. En esa época también se tomaban universidades. Se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión", afirmó.

Para Francos, la universidad se hizo "para aprender" y no "para omitir opiniones contra el Gobierno". "El gobierno se gana con votos, no se gana haciendo una marcha o tomando una universidad. Si quieren ganar y cambiar la posición del Gobierno nacional que vayan a una elección y la ganen, tienen todo su tiempo por delante los chicos, hagan un partido y ganen. En este momento el Gobierno es de Milei", remarcó.