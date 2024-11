Trump, el fin de la democracia: el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro evaluó este martes que un posible triunfo del candidato republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos es "una amenaza" para Argentina porque provocaría que el presidente Javier Milei "radicalice" su discurso y se "convierta en un autócrata" que manejará "todos los poderes", y le pidió a la oposición que si eso sucede deberá "terminar con sus internas" y "dedicarse a resistir" las políticas del libertario.

"El posible triunfo de Trump es una amenaza para todo el mundo, pero en principio para Argentina. Es la legitimización de los métodos de Milei. Lo que se espera es que Milei se radicalice si gana Trump, aún más. Eso abre riesgos a que se convierta en un autócrata, en un tipo que maneja toda la República, todos los poderes. Esta es la expectativa de mínima. Hay otras cosas mayores, otros peligros que pueden sonar a ciencia ficción", planteó Navarro en El Destape 1070.

El periodista graficó la preocupación por una posible victoria de Trump con la tapa del The New York Times, uno de los portales "más prestigiosos del mundo" y que sirve para "mensurar la importancia" de los comicios que se desarrollan este martes en Estados Unidos entre el candidato republicano y la demócrata, Kamala Harris. "No es apto para liderar; intentó subvertir una elección y sigue siendo una amenaza para la democracia; ayudó a anular el aborto con terribles consecuencias; la corrupción y la anarquía de Trump va más allá de las elecciones, es su persona, miente sin limite; si es reelegido el Partido Republicano no lo detendrá", relató Navarro, según lo expresado por el The New York Times.

En esa línea, continuó: "Trump seguirá una cruel política, causará estragos entre los pobres, la clase media y empresarios, otro mandato de Trump será malo para el clima, romperá alianzas y fortalecerá a los autócratas. Los estadounidenses deben exigir algo mejor".

Para Navarro, Trump "no es un candidato a presidente más" sino que es uno que "tiene un plan, cómo mínimo, de restringir la libertades individuales" y como expectativa máxima "terminar con la democracia" de ese país. Por ese motivo, Navarro le solicitó a la oposición argentina que si gana el candidato republicano deberá tener "la madurez" para terminar con las discusiones internas. "Si gana Trump, la oposición deberá tener la madurez de terminar con sus internas y dedicarse a resistir de inmediato la radicalización de Milei, antes de que sea tarde", destacó.