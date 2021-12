Quintela cruzó a Morales y lo dejó offside: "No meto presa a mujeres"

El gobernador de La Rioja le respondió a su par de Jujuy que intentó defender a la intendenta macrista que no paga los salarios de los empleados y generó destrozos en la residencia del gobierno provincial.

En medio del conflicto en La Rioja, donde la intendenta macrista Inés Brizuela Y Doria se enfrenta con los trabajadores municipales que reclaman meses sin cobrar su sueldo ya que fueron nombrados con fines electorales y ahora no les pueden pagarles el sueldo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no tuvo mejor idea que viajar a la capital riojana y apoyar a la jefa comunal que pertenece a la UCR. El jujeño denunció violencia institucional en la provincia vecina cuando en un juridicción patrocinó la encarcelación de Milagro Sala, detenida arbitrariamente por el gobierno de Morales en Jujuy.

Gerardo Morales, que también fue denunciado por ejercer violencia política no solo contra la líder de la Tupac Amaru y sino contra las dirigentes mujeres Patricia Cabana, Graciela López, María y Adriana Condori, todas ellas detenidas arbitrariamente, utilizó su cuenta de Twitter para agraviar al gobernador Ricardo Quintela a quien militantes de la intendenta macrista le prendieran fuego el portón de la vivienda en reclamo de los sueldos que Brizuela Y Doria les debe, pero que les atribuyó al mandatario riojano.

"La violencia institucional de La Rioja tiene que terminar. Mucha fuerza Inés!", escribió Morales en un intento de desviar la discusión salarial y las políticos proselitistas de su correligionaria. Morales compartió fotos en las que se ve a la intendenta juntado la basura ya que fue denunciado por los trabajadores como "una puesta en escena" ya que fue el gobernador que declaró de la Emergencia Pública en materia sanitaria y ambiental para la Capital y avanzó con la recolección de residuos.

Un total de 500 personas participaron del operativo entre ellas 130 fueron voluntarios municipales y 370 voluntarios del Comité Operativo de Emergencia (COE), quienes se realizaron la recolección de 750 toneladas de residuos sólidos urbanos en lo que hace a recolección domiciliaria, de microbasurales y acumulación de basura en la vía pública. Además hicieron desinfección con hipoclorito, fumigaciones con termo nieblas en focos infecciosos.

Respuesta de Quintela: "No meto presa a mujeres"

En este marco, el gobernador de La Rioja expuso a Morales y le aclaró: "Gobernador Gerardo Morales al que violentaron fue a su par gobernador de La Rioja y a las y los trabajadores municipales, no a la intendenta. Tu correligionaria ejerció violencia institucional mandando a atacar la residencia", disparó Quintela, quien ya inició acciones en la causa por "privación ilegal de la libertad personal" donde se investigan los daños producidos en la residencia del gobierno.

"Te pido que te informes adecuadamente, no obstante eso sabes que te aprecio. Yo no soy violento, no reprimo, no meto preso a nadie, mucho menos a mujeres. Un abrazo", cerró contundente el gobernador haciendo clara referencia a las detenciones de su gobierno en Jujuy como la de Milagro Sala y las dirigentes mujeres Patricia Cabana, Graciela López, María y Adriana Condori.