Represión en Jujuy: denuncian que hay "listas negras" y personas con paradero desconocido en Jujuy

El dirigente docente Mariano Ortiz afirmó que hay "40 pedidos de detenciones" librados contra dirigentes sindicales y sociales, en el marco de la represión del gobierno de Gerardo Morales a la protesta por la reforma constitucional provincial.

La represión del gobierno de Jujuy a las protestas en contra de la reforma constitucional continúa y Gerardo Morales no está dispuesto a dar un paso atrás. Desde las agrupaciones docentes jujeñas denunciaron la presencia de "listas negras" para señalar a dirigentes sindicales y sociales y advirtieron que se desconoce el paradero de algunas personas.

"Hay un jóven que hasta las 9 y media de la mañana no se sabía dónde estaba. No tengo la información sobre si los familiares lo localizaron", relató el secretario Gremial del CEDEMS, Mariano Ortiz en diálogo con El Destape Radio.

Además de los heridos y las detenciones arbitrarias, también se denunció que se desconoce el paradero de algunas personas. Según trascendió, continuarían desaparecidos Robinson Suarez (padre) y Tupac lamas (hijo) ambos originarios kollas oriundos de Abra Pampa que respaldaron las movilizaciones en Purmamarca. "Hasta el momento, se desconoce dónde están y en qué estado se encuentran", agregaron los denunciantes.

Ortiz planteó que el caso del joven desaparecido es uno "de las casi 40 pedidos de detenciones que surgieron entre ayer y hoy a compañeros que salieron a luchar contra la reforma constitucional a la que consideramos inconstitucional, violadora de derechos, sumamente represiva y peligrosa, en el sentido que a las comunidades originarias se les podrían expropiar las tierras ancestrales en función de que se pueda extraer litio o las tierras raras".

En ese sentido, puso el ejemplo de la maestra Lina Mamani "que está detenida porque ocupó la banca siete del Concejo Deliberante de Humahuaca y es la que encabeza la lista de los pedidos de detención". Según indicó, "la acusan de sedición y un montón de delitos por hacer uso institucional".

"En vez de trabajar desde la vía institucional, lo hace desde la violencia institucional que estamos viviendo los jujeños. Queremos una paz democrática", instó.

Si bien en Jujuy se realizaba un reclamo por la situación de los docentes, surgió un movimiento más amplio con la reforma constitucional de Morales. Ortiz señaló que están ejerciendo su "derecho como ciudadanos a desconocerla".

"La respuesta que recibimos del gobierno fue la persecución. Hay un listado de 40 personas compañeros para ser detenidos: dirigentes de las comunidades originarias, trabajadores municipales y dirigentes de organizaciones sociales y sindicatos. No solamente van sobre los supuestos infiltrados que vinieron de Buenos Aires o de Bolivia, como sale a mentir este gobierno provincial, sino que apresa a jujeños, gente que vive y trabaja acá, solo por manifestarse en contra", remarcó.

Y lanzó una fuerte denuncia: "Estamos viviendo una situación de persecución bastante fea, que nos traen recuerdos a lo que pasaba hace más de 40 años en la Argentina y no íbamos a vivir una situación similar. Nosotros decimos que cambiaron el Falcon verde por la Hilux blanca. Vienen en camionetas sin identificación ni patente, chuparon a compañeros de la calle, entre ellos a un chico con retraso madurativo, que tiene el CUD".

Por otra parte, Ortiz se refirió al ingreso de la Policía jujeña a una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Según señaló el dirigente educativo, es una "situación que vivimos anteriormente".

"La universidad nacional no tiene jurisdicción provincial, por lo que no puede ingresar la Policía de la Provincia, a menos que haya un delito en flagrancia", subrayó, para luego aclarar que "no hubo ningún pedido para que ingresen, ellos ingresaron porque sí, haciendo una intromisión que no corresponde". En ese sentido, Ortíz conjeturó que el episodio tuvo como objetivo "tratar de meter miedo a los consejeros superiores que estaban por manifestarse contra la reforma de la Constitucional".