El Tribunal Oral en los Criminal 3 condenó a tres años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos por seis años al oficial que pertenecía al Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Policía Federal Dante Barisone por haber atropellado y pisado a Alejandro "Pipi" Rosado, el joven cartonero quien se encontraba cerca del Congreso el día que se trató la reforma previsional que redujo el índice de incremento de las jubilaciones.

"Este es un fallo importante, porque reconoce a Barisone como autor penalmente responsable y establece la responsabilidad estatal. En segundo lugar porque muestra un conjunto de responsabilidades civiles y políticas que podrían abrirse a partir de este fallo respecto de quiénes eran los funcionarios en ese entonces del Ministerio de Seguridad", explicó a El Destape la representante legal de Rosado, la abogada Gabriela Carpineti. Ahora iniciarán un juicio civil contra el estado que ya no encabezará Carpineti por ser Directora Nacional de Acceso a la Justicia.

De acuerdo a la pericia realizada por médicos en el cuerpo de Rosado, el joven presentaba "múltiples lesiones contuso cortante, la mayor aproximadamente 100 mm de largo por 30 mm de ancho, con pérdida de sustancia y exposición de músculo en flanco derecho, con múltiples lesiones satélites circundantes. Presenta además múltiples lesiones contuso cortantes circulares de 10 mm en tórax derecho, otra lesión contuso cortante de 30 mm por 30 mm en dorso, lesión por quemadura de 30 cm de largo por 10 cm ancho superficial tipo A”.

La pericia estableció que además de atropellarlo y pisarlo con la moto, Barisone lo quemó con el caño de escape. Las lesiones descritas fueron en sus costillas, pierna izquierda y espalda. El testimonio de los testigos y de un oficial del GOM, junto con las cámaras de seguridad de la zona, permitieron reconocer que fue Barisone quien arrojó al joven Rosado. Esto fue lo que hizo: pisar a un chico que estaba tirado en el piso.

El policía fue acusado de haber cometido "lesiones graves, agravadas por abuso de su función como miembro integrante de las fuerzas de seguridad". Barisone en su cuenta de Facebook había compartido mensajes violentos contra los manifestantes previo a atropellar a Rosado. "Mato terroristas villeros", escribió en un comentario que luego borró.

En defensa, Barisone en la indagatoria alegó que no tenía el debido descanso cuando le ordenaron ir a reprimir en una medida que era obligatoria y que utilizó una moto que no era la que siempre utilizaba "Ese día también sabíamos que había un recargo pero nos mandaron adicional obligatorio el que hacemos con las motos de la dependencia y tal así que había recargo y no había motos entonces le dieron una moto que nunca utilicé", sostuvo.

El testimonio de Barisone muestra la responsabilidad que pudo haber tenido el Ministerio de Seguridad que en ese momento era dirigido por Patricia Bullrich. Tras dirigirse a la Casa de la Moneda le ordenaron que vaya al Departamento Central ubicado en la avenida Belgrano donde le ordenaron que debía "restablecer el orden".