Cordero reconoció que el FAL servirá para financiar despidos.

En medio del debate por la reforma laboral que impulsa Javier Milei, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, reconoció que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que incluye el proyecto se utilizará para financiar despidos. “Hay que evitar llegar a juicio”, planteó el funcionario del área que depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello El ex abogado de Techint explicó que el fondo que promueve el Gobierno funcionará como un mecanismo de financiamiento anticipado de las indemnizaciones del sector privado, a partir de recursos que hoy integran las cargas laborales y previsionales.

Para justificar la implementación de esa herramienta, Cordero afirmó que el esquema actual de sostenimiento del sistema previsional “ya no puede ser más financiado por el trabajo activo”. En ese marco, argumentó que el Ejecutivo resolvió reducir contribuciones patronales que, según dijo, “generaban una carga muy fuerte en el contrato de trabajo”. Esos recursos, en lugar de volver libremente a los empleadores, serán derivados de manera obligatoria al FAL, precisó el secretario en una entrevista a La Nación, donde brindó detalles sobre la iniciativa que se discutirá en el Congreso los primeros días de febrero.

Según explicó, el fondo surge como respuesta al reclamo empresario para abaratar y asegurar el costo de los despidos, lo que evitaría la incertidumbre que generan las indemnizaciones tradicionales. “Uno de los pedidos era que bajen las indemnizaciones”, reconoció, y sostuvo que el FAL permite cubrirlas de manera anticipada y sistemática.

Cordero aclaró que el aporte es obligatorio y que, si el empleador no cumple con la constitución del fondo, el 3% correspondiente será girado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En ese sentido, definió al FAL como “una obligación conveniente”, ya que garantiza que los recursos estén disponibles al momento de una desvinculación.

El manejo del FAL y su inversión en el mercado financiero

Respecto de la administración del FAL, el secretario de Trabajo detalló que los recursos del fondo se invertirán en el mercado de capitales, bajo lineamientos definidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con control del Ministerio de Economía y supervisión de ARCA, aunque la decisión final sobre el destino de esas inversiones quedará en manos del empleador. Según explicó, el objetivo es preservar el valor de los fondos y generar condiciones para reducir la litigiosidad laboral.

En los hechos, el esquema prevé que los aportes acumulados para cubrir futuras indemnizaciones no permanezcan inmovilizados, sino que sean colocados en instrumentos financieros habilitados por la CNV, con la finalidad de mantener su poder adquisitivo en contextos inflacionarios. De acuerdo con lo planteado por el funcionario, esta operatoria permitiría asegurar la disponibilidad de recursos al momento de una desvinculación y, al mismo tiempo, dar previsibilidad a los costos laborales, reduciendo el riesgo de conflictos judiciales.