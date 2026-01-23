Barrionuevo reúne a su tropa y define su postura frente a la reforma laboral

El encuentro sindical que cada enero convoca el titular del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, se desarrolla este viernes en Mar del Plata. Allí se reunieron alrededor de 400 dirigentes de gremios aliados para debatir el contexto nacional y la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, que fue rechazada por el dirigente gremial en las últimas horas.

El Encuentro de Dirigentes Sindicales 2026 comenzó a las 9.30 en el Hotel Presidente Perón, establecimiento perteneciente a la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).

El primer panel, que estaba programado para las 10, fue justamente dedicado al análisis de la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Más tarde, a las 11, se desarrolló un segundo panel enfocado en la situación económica nacional.

La actividad finalizó con un almuerzo y la lectura de un documento, en el que se fijará la postura del espacio respecto del rumbo económico y laboral del país, con una evaluación crítica de la gestión del presidente, Javier Milei.

El sincericidio de Barrionuevo a raíz de la reforma laboral

En la previa al encuentro de Mar del Plata, Barrionuevo incurrió en otro sincericidio, al admitir que, pese a rechazar la reforma laboral, el movimiento obrero apoyó a Javier Milei durante sus primeros dos años de gobierno.

El titular de UTHGRA, salió a hablar para rechazar la reforma laboral que el oficialismo quiere sancionar durante febrero. "Seguramente la CGT va a estar a la altura de las circunstancias", afirmó, señalando que espera que la central sindical realice acciones concretas en contra de la iniciativa. "Seguramente se accionará si es que esta reforma perjudica", agregó al respecto.

Sin embargo, buscó justificar su postura ante las cámaras de Todo Noticias (TN) aclarando que, en verdad, hasta el momento el sindicalismo acompañó al gobierno de Milei. "El movimiento obrero hace dos años viene acompañando al Gobierno y estamos con el poder adquisitivo 15 puntos abajo. Venimos firmando el 1%" de paritaria mensual, admitió Barrionuevo, dando a entender que se trata de subas por debajo de la inflación.

En ese sentido, el líder gastronómico agregó: "No pueden decir que el movimiento obrero no ha acompañado la política que llevó Milei. La hemos acompañado, pero el país no funciona económicamente todavía".

Acto seguido, reconoció que habló en privado con Milei apenas comenzado su Gobierno. "A mí (Milei) me dijo, 'en cuatro meses salimos'. Estamos en dos años y no salimos. O sea, seguimos pidiendo plata al exterior. Y yo creo que así es muy difícil".