La mayoría de los argentinos cree que hay que subirle los impuestos a los ricos

La misma gestión libertaria que patentó la respuesta "no hay plata" a cualquier gobernador o intendente que acude a la Casa Rosada en busca de auxilio financiero, en los últimos días combinó la baja de las retenciones agropecuarias con una insólita reducción del "impuesto al lujo" para la compra de autos de alta gama. Las bajas benefician a dos sectores que tienen espalda para hacer frente a esos tributos, en un marco de reducción presupuestaria para jubilaciones, educación y salud. Sin embargo, de acuerdo a un sondeo reciente, los argentinos no sólo no están de acuerdo con que se beneficie a los más ricos sino que -con lógica- entienden que se les debe aumentar los tributos. Del mismo trabajo surge que buena parte de la población defiende el rol del Estado