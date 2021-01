Trabajadores de Proyecto Artigas cruzaron a Etchevehere: "Usted cobro el ATP"

El ruralista y exministro de Mauricio Macri Luis Miguel Etchevehere publicó en su cuenta de Twitter un insultante mensaje hacia los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y llegó la respuesta de Proyecto Artigas, que lidera Juan Grabois: "Usted cobró el ATP”.

El mensaje vergonzoso del ruralista fue: “Hasta acá llego con el tema, ya que prefiero seguir trabajando de verdad en el campo mientras una manga de vagos e inútiles viven a costa del Estado sin rendir cuentas a nadie y cometiendo delitos”. Ante esto, desde el Proyecto Artigas salieron a cruzarlo duro: “'Vagos que viven a costa del Estado'. Usted le usurpó tierras a una escuela pública. Usted estafó al Estado con créditos a tasa subsidiada para "pequeños productores" que se llevó a su bolsillo. Usted cobró el ATP".

Y siguieron con una serie de preguntas: "'Sin rendir cuentas a nadie'. ¿Dónde están los balances de las empresas? ¿Realmente devolvió el bono de 500.000 a la SRA? ¿Qué pasó con los dividendos de Etchevehere Rural S.R.L que se llevaba a su bolsillo? No se olvide que Al Capone cayó porque no le cerraban los números".

"'Trabajar de verdad en el campo'. Fíjese Etchevehere que al tambo de Casa Nueva le faltan algunas refacciones. No cumple con las normas de salubridad, y el sistema que utiliza atrasa 20 años. Además, se olvidaron un cementerio de glifosato arrumbado", arremetió la agrupación a través de un hilo de tuits.

Y cerró: “'Cometiendo delitos'. Bueno, sin palabras. Evasión fiscal, administración fraudulenta, vaciamiento, lavado de dinero, violencia, extorsión, estafa, trabajo esclavo, usurpación. Estos son algunos de los delitos que se conocen, por ahora. Deje de proyectar, Señor Etchevehere", concluyó.

Por su parte, desde su cuenta de Twitter, Grabois personalmente afirmó: "Vi en @LANACION que no aceptaste mi invitación. Parecías tan guapo maltratando a Dolores. No imaginé que te ibas a asustar. Perdón @lmetchevehere, por ahí me expresé mal. Te invitaba a un comedor para que conozcas la realidad. Tal vez se te ablande el corazón. Sigue en pié".