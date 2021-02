El doble gesto de Alberto Fernández para Sergio Palazzo

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, se llevó una felicitación y un agradecimiento del presidente Alberto Fernández por haber acordado una paritaria del 29% para este año, el mismo porcentaje de inflación calculado por el Gobierno en el presupuesto y que espera funcione como base para las mejoras salariales. El gesto no pasó desapercibido en la previa de la reunión de la CGT y empresarios que la Casa Rosada planea para la semana que viene con el objetivo de llegar a un acuerdo de precios y salarios que sirva para frenar las subas registradas en lo que va del año, principalmente en alimentos, muy superiores a las esperadas. Palazzo se llevó además el adelanto de Fernández de que la Corriente Federal que integra junto a Hugo Moyano también será convocada para formar parte de estas conversaciones con centrales sindicales.

Palazzo celebró la negociación dado que permite que se mantenga el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. "Le agradecí al Presidente porque su equipo de gobierno articuló de una forma muy eficiente para destrabar la paritaria que se había complicado bastante", contó el dirigente sindical respecto a la charla en Olivos. El problema residía principalmente en los representantes de la banca extranjera que no querían poner la firma al acuerdo, algo que ya había generado un "estado de alerta y movilización" de parte de La Bancaria. Luego de la intervención del Ministerio de Trabajo finalmente pudieron cerrar el jueves a última hora.

Si bien el acuerdo para 2021 es del 29% en tres tramos, el sindicato se reservó la posibilidad de revisarlo en septiembre y en noviembre, para rediscutirlo en caso de que la inflación lo supere. Por otro lado, también acordaron un 2,1% para compensar la inflación de 2020. Con lo cual, explicaban en el gremio, al momento de cobrar el último tramo de aumento en agosto, la suba total alcanzará el 31,7% con respecto a lo que cobran actualmente, con un salario inicial de 106 mil pesos. Pero, sin entrar en estos detalles, se presentó como una suba del 29%, lo que dejó muy conforme al Presidente. "Celebro que en pleno funcionamiento de paritarias libres, bancarios y bancarias bajo el liderazgo de Sergio Palazzo hayan logrado un acuerdo que no sólo atiende aspectos salariales ventajosos, sino que ofrece un enorme avance en materia de derechos vinculados al género", escribió en Twitter.

El Gobierno busca convocar a sindicatos y empresarios la semana próxima para un acuerdo que sirva para frenar las subas de precios. Que los Bancarios, en la primera paritaria fuerte del año, hayan cerrado en torno al índice de inflación pronosticada en el Presupuesto resultará muy útil para fijar un marco de discusión. En un tono duro que no expresaron durante la mayor parte del gobierno de Mauricio Macri, la conducción de la CGT adelantó que se sentaría a discutir un plan anti-inflacionario pero que no aceptará techo para las paritaria. "La libertad de discutir salarios es propia de las organizaciones sindicales", remarcó el secretario general de la central obrera, Héctor Daer, luego de la reunión de la mesa chica de la semana que pasó.

Palazzo reveló que Fernández le dijo que no sólo la CGT será parte de estas discusiones sino que también la central que integra junto a Camioneros y otros gremios participarán de las reuniones. "El Presidente me transmitió su intención es que estén representados todos los sectores sindicales", contó el sindicalista en diálogo con El Destape Radio. De hecho, Fernández también recibió esta semana en la Casa Rosada a los Moyano junto a representantes de las cámaras de transporte. Palazzo se mostró esperanzado porque estos encuentros no se limiten sólo a un acuerdo de precios y salarios sino que también sirvan para discutir políticas que abarquen otras áreas y que se puedan alcanzar consensos amplios.