Alberto Fernández, sobre los ingresos a Olivos: "Se convirtió en una historieta"

El Presidente salió al cruce de las operaciones mediáticas que motorizó el macrismo con respecto a las visitas que tuvo en 2020 en Olivos. También se refirió al empresario taiwanés que estuvo en la quinta.

El presidente Alberto Fernández habló sobre la operación que se montó sobre las reuniones que tuvo en la Quinta de Olivos en épocas de la cuarentena estricta por la pandemia. Al respecto, aseguró que fue todo "absolutamente exagerado". En ese sentido, también afirmó que en ese momento "recibía a mucha gente" ya que funcionan oficinas allí y que todo el tema "se convirtió en una historieta".

Al respecto de las operaciones, en diálogo con FiloNews el mandatario indicó: "Durante todo el año pasado el Gobierno se trasladó a Olivos" y, por otro lado, añadió que "para empezar a hablar, hay 150 personas trabajando todos los días entre administrativos y granaderos". Asimismo, en charla con Caja Negra sostuvo que hubo medios que "hicieron creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Cuando se dieron cuenta que la presunta es una mujer que trabaja con Fabiola lo cambiaron". Además, añadió: "soy el Presidente de la República. Vivo recibiendo gente del mas variado tipo, recibo periodistas, políticos, secretarios. Recibo gente y necesito escuchar lo que pasa de primera mano".

"No me gusta que le hagan creer a la gente que uno es un ladrón", agregó Alberto Fernández sobre las distintas operaciones que recibió a lo largo de este tiempo. En ese sentido, también recordó que otra operación fue cuando lo quisieron ligar con un empresario: "Todo fue mutando a medida que se fue cayendo".

Por otro lado, con respecto a lo que le tocó vivir durante la pandemia, Alberto Fernández aseguró que no sabe si en su vida va "a vivir dos años más difíciles como estos". En ese sentido, agregó que tiene la "íntima tranquilidad" que dejó "todo". Allí, marcó que su día "arranca siete y media de la mañana y termina a la una y media de la madrugada". Sobre esto, describió: "Las ojeras, el pelo, la gordura se nota en eso. Es producto de la ansiedad".

A modo de balance, se sinceró: "Estoy tranquilo porque no hubo un argentino que se haya enfermado que no haya tenido atención médica". Y finalizó: "Tengo dos años para compensar haber sido el presidente de la pandemia. Vamos a poder crecer como aspiro que crezcamos desde el primer día".

La relación con Cristina Kirchner

En la misma charla, Alberto Fernández aseguró que más allá de la actualidad y de la relación fluida que tiene con Cristina Kirchner, hubo un acercamiento entre ambos. Al respecto, añadió: "Cristina Kirchner confió en mi y jamás la voy a defraudar, jamás".

También le dedicó palabras a la familia Kirchner: "La quise mucho, siempre la he querido y durante 10 años estuve peleado con la mujer de Néstor. Y eso para mí fue un dolor incalculable. Creo que gran parte de mi enojo lo sostengo porque políticamente había cosas que no me gustaron. Pero a mí me dolía mucho estar enojado con Cristina. Me dolió siempre mucho".