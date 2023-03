Mayra Mendoza le pidió a la Justicia rigor contra "quienes roben, hieran o maten"

En el marco del inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, la intendenta de Quilmes se hizo eco del reciente asesinato del repartidor y anunció que su gestión "va a superar las 1000 obras" desde que inició el mandato.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, pidió más policías para el municipio y reclamó a la Justicia que aplique el máximo rigor para que "quienes roben, hieran o maten tengan su condena". Lo hizo en el marco del inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante quilmeño, en donde anunció que su gestión "va a superar las 1000 obras" desde que inició el mandato.

La Jefa Comunal destacó que el gobierno municipal hizo en los últimos tres años "más obras que nunca en la historia de Quilmes" y al aludir a algunos hechos de inseguridad que generaron conmoción en la zona se comprometió a hacer "todo lo que esté en nuestras manos para prevenir estos hechos horribles y para que quienes roben, hieran o maten tengan su condena".

En ese aspecto, desde la intendencia remarcaron la "inversión histórica e inédita" llevada a cabo a través del "Plan para la Prevención del Delito", consistente en la compra de "180 vehículos que fueron cedidos a la policía de la provincia para que patrulle las calles las 24 horas" y en la instalación de luces LED en la vía pública "que alcanzarán un total de más de 50.000", al igual que "nuevas cámaras de seguridad" que, según detallaron en un comunicado, llegarán "a más de 1500".

Además, la inversión en el rubro seguridad incluye la construcción de "170 paradas seguras, con botón de llamada al CEQ (Centro de Emergencias Quilmes)" y la puesta en funcionamiento de "1000 alarmas vecinales", agregaron desde el Gobierno municipal.

"Las luces LED están, los patrulleros están, las motos están, las cámaras y las alarmas están", reiteró en ese sentido la intendenta al dar su mensaje en el acto de apertura del período ordinario de sesiones del Concejo, que se realizó en el auditorio del Sindicato del Plástico, en Quilmes Oeste.

La referencia a la problemática de la seguridad en ese municipio está atravesada por el reciente asesinato del repartidor en moto Danilo Marcieri, ocurrido en la localidad de Bernal Oeste el sábado 25 de febrero, cuando el joven de 20 años llevaba comida a domicilio para la aplicación Pedidos Ya; la investigación del homicidio está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 4 de Quilmes, cuya titular es Karina Gallo.

En su discurso ante los concejales del oficialismo y la oposición, la intendenta Mendoza enumeró obras, inversiones y mejoras realizadas en pavimento, recolección de residuos, establecimientos escolares, polideportivos y construcción de viviendas pero además pidió "más tiempo" al frente de la intendencia "para poder mostrar muchos más resultados".

Así aludió a las cuestiones electorales y en ese tramo del mensaje les pidió a los vecinos de Quilmes "más tiempo para hacer todo lo que hay que hacer" y planteó que necesita que los votantes del distrito la siguen acompañando, para luego insistir en que los quilmeños deben evitar el retorno de los "gobiernos antipopulares", incluso a nivel local.

"No nos juzguen por prejuicios sino por resultados de nuestra gestión. Este es un año electoral. Este año los vecinos van a elegir si continuamos a cargo del Gobierno municipal. Quiero decirles que elijan lo que elijan no permitan que se haga menos. Sigan reclamando, sigan marcando las prioridades. Nosotras demostramos que es posible y que es sólo el comienzo. Defiéndanse con su derecho a elegir y que no vuelvan aquellos que los miran con la nuca", exhortó la jefa comunal.

En el acto estuvieron presentes autoridades de instituciones y organizaciones locales, la diputada bonaerense del Frente de Todos Berenice Latorre, la intendenta de Cañuelas, Mónica Fassi, y el senador bonaerense por la Tercera Sección Electoral Emmanuel González Santalla.

Con información de Télam