Espionaje: Qué ocurrirá con las pruebas y los presos tras el apartamiento de Villena

El apartamiento del juez Federico Villena del caso de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios convulsionó la dinámica de los tribunales federales de Lomas de Zamora. La decisión de la Cámara Federal de la Plata de hacer lugar a las recusaciones en contra del titular del juzgado federal N° 1 se dio en medio de una ola detenciones e indagatorias que habían comenzado el martes pasado y continuaban este viernes. El caso pasó al otro juzgado de esa jurisdicción, el N° 2, que está a cargo de Juan Pablo Augé, donde ya se investigaba a la misma banda de agentes de la AFI macrista por realizar tareas ilegales de inteligencia contra la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el Instituto Patria y su casa de Recoleta –en este caso se produjo la detención de Alan Ruiz, el 20 de junio-. Tras la resolución de la cámara, una de las primeras medidas que tomó Augé fue delegar la pesquisa en la fiscal Cecilia Incardona, quien venía interviniendo tanto en el caso que tenía Villena como en el de CFK. Según pudo saber El Destape, se espera la domiciliaria de todos los detenidos, incluso los que aún no fueron indagados, salvo Ruiz que está apresado en el marco del otro caso. Para ellos se fijará una nueva fecha para la semana próxima, se estima que martes o miércoles.

A la par que se conoció el apartamiento de Villena por “sospecha de parcialidad”, este viernes los abogados defensores comenzaron a pedir las excarcelaciones de sus representados o, en su defecto, las domiciliarias. El pedido se asocia a que Villena fundamentó las detenciones para que los 22 imputados que había citado a indagatoria se presentasen a declarar. Como muchos ya lo hicieron ahora reclaman dejar la prisión. Entre ellos se encuentran: Diego Dalmau Pereyra, el director de Contrainteligencia de la AFI macrista entre diciembre de 2015 y 2018; Jorge Sáez, policía de la Ciudad y ex AFI; Facundo Melo, abogado y ex AFI; Leandro Araque, Policía porteño y ex AFI; Mariano Flores, Policía y ex AFI; y Susana Martinengo, ex funcionaria de la Casa Rosada y cercana a Mauricio Macri; entre otros. Todos están acusados de espionaje ilegal. Deberá resolver Augé. Incardona pedirá que se les otorgue la domiciliaria. Esta decisión, informaron fuentes judiciales, se basa en que la prueba está asegurada, los celulares fueron secuestrados y en que ya no hay casi riesgo de que se pueda entorpecer la pesquisa.

Los actos procesales comenzaron a avanzar en el juzgado de Augé recién pasada la tarde de este viernes porque desde que la cámara definió el apartamiento de Villena hasta que el expediente llegó al juzgado federal N° 2 pasaron 8 horas.

Hay seis detenidos que aún no fueron indagados y prestarán declaración la semana próxima. Cinco de ellos irán a sus casas porque pasaron las 48 horas que tenía la justicia para indagarlos. Habían sido apresados sólo para declarar. El único de los imputados que continuará en prisión es Ruiz, que está en la cárcel en el marco de la otra causa que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora: la del espionaje a Cristina. Por ese hecho ya fue indagado y se espera que en los próximos días se resuelva su situación procesal.

Luego del apartamiento de Villena se abrió un interrogante: ¿puede declararse nulo lo actuado por el juez corrido? Fuentes de la investigación fueron tajantes ante la consulta de este medio: “No se va a declarar todo nulo. Vamos a rechazar esos planteos”. Entre otras cosas, remarcaron que quienes lo reclaman no lo plantearon en las indagatorias que se tomaron.

Otra importante fuente judicial explicó a El Destape que más allá del apartamiento de Villena “los actos cumplidos son válidos”. “El código deja a salvo la regularidad de los actos cumplidos, por lo que no se vuelve todo nulo”, agregó. Y resaltó que es bienvenido que está decisión llegue ahora y no más tarde porque hubiera entorpecido el devenir de la pesquisa.

El planteo de nulidad comenzaron a agitarlo algunas de las defensas de los imputados, en su inmensa mayoría policías y agentes de inteligencia, integrantes de la banda autodenominada Super Mario Bros.

El representante legal de Melo y Araque, Fernando Sicilia, por ejemplo, dijo a este medio que “la semana que viene voy a pedir la nulidad de todos los actos realizados por Villena a partir de planteo de recusación que fue el 2 de junio”. Sicilia fue uno de los abogados que planteó la recusación de Villena a la que la Cámara hizo lugar este viernes. También afirmó que solicitará la nulidad del secuestro del celular de Araque, uno de los aparatos clave en esta pesquisa ya que allí se encontraron muchos chats comprometedores. El teléfono se encontraba hace meses en un juzgado en el marco de otra investigación.

El abogado de Sáez, Alfredo Oliván, aseguró a El Destape que también está trabajando en la nulidad. Pero también dijo: “Mi defendido quiere hablar. Las órdenes vienen de mucho más arriba”. Acto seguido criticó que se le haya tomado la indagatoria a las 22 de ayer. Declaró apenas una hora y media. El abogado dijo que Sáez tiene problemas de salud y pretende que le otorguen la excarcelación o domiciliaria. “Tiene muchísimo más para decir”, adelantó Oliván. Sáez fue uno de los imputados que había deslizado la posibilidad de presentarse como arrepentido pero dijo que no lo haría ante Villena, ya que no lo consideraba imparcial. Oliván fue uno de los tres letrados que pidieron la recusación del juez de Lomas de Zamora. Ante la consulta de este medio, el abogado no confirmó que ahora que fue apartado Villena su defendido decida presentarse como arrepentido: “Todavía no lo sé”, respondió.

El letrado José Vera defiende a los acusados Mariano Flores y Mercedes Funes Silva, ambos policías que cumplieron funciones en la AFI que condujeron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los dos fueron indagados y apuntaron contra sus superiores. “No hay nada nulo”, resaltó ante la consulta de este medio y se diferenció de sus pares Sicilia y Oliván. También pidió la excarcelación o domiciliaria de sus defendidos.

Por el lado de los querellantes, el abogado de Hugo y Pablo Moyano, Daniel Llermanos, aseguró en la AM750 que no cree “que el corrimiento de Villena tenga la finalidad de garantizar la impunidad de los imputados”. Entre otras cosas, destacó que la fiscal de la investigación seguirá siendo Incardona y que eso garantiza que avance la causa. “Las pruebas más importantes están todas reunidas y ya están en el expediente”, explicó.

Entre los querellantes no falta quien sostiene que siendo la indagatoria “un acto de defensa de suma trascendencia no estaría mal reeditarlas ante el nuevo juez. Máxime en este caso en el que todos los acusados estarían colaborando con la investigación. Se los puede invitar a ampliar su declaración sin nulificar las indagatorias previas”.

“De ninguna forma es nulo lo actuado”, añadieron desde el entorno judicial de CFK a este medio. “Máxime cuando ya existía una investigación en curso por los mismos hechos”, dijeron en referencia al expediente donde se analiza el espionaje ilegal contra la actual vicepresidenta que investigan Auge e Incardona. Allí se repiten protagonistas y víctimas. Justamente, esa causa, si bien correrá por un andarivel separado, se anexará a la del espionaje generalizado que este viernes dejó de estar en manos de Villena.