Verano en las escuelas: PBA repartirá aires acondicionados y ventiladores

Desde la Dirección General de Cultura y Educación anunciaron la compra de miles de aires acondicionados y ventiladores para distribuir en las escuelas bonaerenses. Además anunciaron la creación de un fondo económico para los Consejos Escolares.

El Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, anunció la compra de “mil aires acondicionados frío/calor, cuatro mil ventiladores y la creación de un fondo por $3 mil millones para el inicio del ciclo lectivo a disposición de los consejos escolares”. Los anuncios realizados por la gestión provincial son de cara al verano y las altas temperaturas que prevén que habrá.

En el marco de una reunión con los Consejos Escolares de los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires, el titular de educación se refirió a los anuncios realizados en materia de climatización y detalló que, ademas de la compra de los aires acondicionados y los ventiladores, “necesitamos de una red eléctrica en las escuelas que los soporte”.

Sobre la el fondo por $3 mil millones, explicó que “son fondos que cuando cada uno de los de los consejos escolares rinde cuentas se pueden renovar. No son fondos que que están acotados y cerrados, depende de la rendición y queremos dar la señal de que hay fondos y a la vez dar la señal de que necesitamos mejorar la gestión, y eso entonces tiene que ver con con rendiciones, queremos ser prolijos en esto también sobre todo porque estamos terminando un primer período de gobierno”.

Consejos Escolares

La reunión con los Consejos Escolares se llevó adelante en el salón Lozano, en el centro de la ciudad de La Plata. El mismo tiene como objetivo, entre otros, “abordar la formación y capacitación de los consejeros y consejeras escolares que están trabajando el tema jubilaciones en los distritos”.

Además Sileoni adelantó que “en noviembre del año pasado por primera vez hicimos una previsión de lo que debía ser el inicio del ciclo lectivo 2023; ahora vamos a trabajar en una previsión de lo que va a ser el inicio del ciclo 2024 con acciones concretas”.

Con 5.200.000 alumnos, 400 mil docentes y 21 mil escuelas, el sistema de educación bonaerense es el segundo más grande de Latinoamérica. En tanto, desde que asumió el gobernador Axel Kicillof, ya inauguró 188 nuevas escuelas y jardines.

Gremios y gobierno

Finalmente, el Director General de Cultura y Educación bonaerense, se refirió a la relación de los gremios con la gestión actual. “Nosotros trabajamos muy cercanamente a la mesa gremial, que está constituida por cinco gremios docentes en la provincia de Buenos Aires. Por cuarto año consecutivo empezaron las clases normalmente. Sería una puerilidad establecer que las clases empezaron porque los gremios son amigos del Gobernador”.

Para Sileoni, “si no hay paro (en las escuelas) es porque hay un trabajo consecuente, no creemos para nada que los gremios sean enemigo, todo lo contrario”. En ese sentido, se refirió al discurso de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien afirma que los gremios “son un a mafia kirchnerista”: “Es una lectura pobre de la realidad, porque ya probaron ello (durante la gestión de María Eugenia Vidal) qué hacer contra los gremios y sin los gremios; contra los docentes y sin los docentes y no tuvimos suerte. Así que trabajamos junto con ellos y analizamos la realidad, pero desde dos lugares distintos”.