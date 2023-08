Suma Fija: qué hará el gobernador Axel Kicillof para pagar el bono

El gobernador bonaerense evalúa alternativas para poder abonar la suma fija anunciada por el gobierno nacional. “En la provincia de Buenos Aires los trabajadores y trabajadoras no han perdido con la inflación hasta ahora”, aseguró el mandatario.

Tras un domingo de anuncios por parte del ministro de Economía y a la vez candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó que las medidas representan “una respuesta compensatoria en los ingresos de los diferentes sectores que sufren los aumentos de los precios”.

En declaraciones periodísticas, el gobernador dijo que ”está analizando con su equipo” cómo implementar la suma fija. “Tenemos un esquema muy particular, y es que los sueldos de la Provincia de Buenos Aires, por los acuerdos que llevamos adelante con los trabajadores y trabajadoras, no han venido perdiendo con la inflación hasta ahora”, subrayó. Y agregó: “Por más que la inflación ha venido acelerándose, los acuerdos que llegamos con los trabajadores y trabajadoras de la Provincia permiten que, a diferencia de otros sectores, privados y también en algunos casos vinculados al sector público pero de otras dependencias, sí pierden con la inflación. Los trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires no han perdido con la inflación”, afirmó.

Sobre los $60.000 que Nación anunció que abonará en dos partes y como adelanto de paritaria para los y las trabajadores del sector privado, Kicillof dijo: “Vamos a encontrar la manera de hacerlo siempre defendiendo el salario de los trabajadores y trabajadoras para que no pierdan con respecto a la evolución de los precios”. Y agregó: “Eso ya lo venimos haciendo sin que tenga que haber ninguna medida ni nacional ni vinculada a acuerdos más generales, sino como una política permanente del gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Respecto de las medidas anunciadas, Kicillof manifestó que “es una respuesta que viene a compensar, diría, pero más bien a reparar lo que siempre produce una devaluación, que era una imposición del Fondo Monetario para hacer el desembolso”. “O sea que se recibió el desembolso, se aplican las medidas, y esto se tiene que ver con un impacto en la calle, porque lo último que nos puede pasar, o que le puede pasar a un gobierno de corte popular, es que cuando se aplica la receta del Fondo, terminen pagando los trabajadores, los sectores medios, las pymes, los informales, los que menos tienen, los jubilados”, cerró.

Suma fija: a partir de cuándo se paga y quiénes acceden al beneficio

La ministra de Trabajo de nación, Raquel “Kelly” Olmos, detalló cómo se procederá a pagar de la suma fija para privados. “Se paga paga sobre los meses devengados de agosto y septiembre, con lo cual la primera cuota deberá pagarse antes del 15 del mes próximo, o dentro de las primeras tres semanas del mes”, aseguró la funcionaria.

Dicho refuerzo se pagará a trabajadores del sector privado, empleo público y casas particulares con ingresos menores a los 400.000 pesos netos. El bono para trabajadores será de 60.000 pesos, en dos cuotas de 30.000 pesos, "con los salarios devengados de los meses de agosto y septiembre". "Será una suma no remunerativa y no interrumpirá la paritaria, con lo cual esa suma fija es absorbible en la discusión". La funcionaria detalló que el Estado absorberá el mayor esfuerzo.

En el caso de trabajadoras y trabajadores de casas particulares la suma fija será $25.000, en dos cuotas de $12.500. "También es un esfuerzo compartidos para empleadores y empleadoras de un cruce patrimonial. Se definió que los hogares con un ingreso neto de 1,5 millones de pesos tendrán mejoras impositivas, como por ejemplo quedarán excluidos los que pagaron el impuesto a los bienes personales en el 2022", detalló.

Explicó que en el caso de quienes tengan más de un empleo, la suma se pagará en proporción a las horas trabajadas en cada lugar. "Un docente que trabaja en una escuela pública y otro en privados, para que no haya duplicación, la proporción que debe pagar el empleador es proporcional a la carga de horas de cada uno de esos hogares. Lo mismo para trabajos en casas particulares de acuerdo a la carga de horas de cada trabajo", explicó Olmos.