Provincia repudió el libro que Milei le regaló a funcionarios y en el que promueve el trabajo infantil

La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPETRI) repudió que el presidente de la Nación, Javier Milei, le haya regalado a su gabinete una copia del libro “Defendiendo lo indefendible”, de Walter Block; el cual promueve el trabajo infantil. “Resulta inadmisible y contrario a los valores democráticos, sociales y jurídicos que rigen en nuestro país”, indicaron.

Según detallaron, en el capítulo 8 de dicha obra, titulado “El que contrata niños”, se desarrolla una postura que justifica, avala y promueve el trabajo infantil, llegando incluso a caracterizar al empleador que contrata niños y niñas como un “benefactor de la sociedad”. Para COPETRI, dichas afirmaciones “resultan inadmisibles y contrarias a los valores democráticos, sociales y jurídicos que rigen en nuestro país”.

Este nuevo intento del presidente Milei, su gabinete y el espacio político La Libertad Avanza de “instalar debates que ya han sido históricamente saldados” en la Argentina constituye “un grave retroceso”. “El trabajo infantil no es una opinión ni una discusión teórica: es una vulneración de derechos y un delito, tanto en el marco de la legislación nacional y provincial como de los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, indicaron.

Las posturas colisionan de manera directa con la Convención sobre los Derechos del Niño y con los Convenios N.° 138 y N.° 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Argentina, que establecen estándares mínimos y universales para la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en relación con el mundo del trabajo.

Antecedentes

En abril de 2024, el diputado nacional Alberto Benegas Lynch, había sostenido públicamente que “libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”. Estas expresiones forman parte de una estrategia sistemática que, bajo el rótulo de una supuesta “batalla cultural”, busca poner en cuestión derechos fundamentales conquistados, relativizar el rol del Estado y naturalizar situaciones de profunda desigualdad y exclusión social.

Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a través de la COPRETI, repudiaron de manera categórica el contenido del libro en cuestión y cualquier intento de legitimar el trabajo infantil. Al mismo tiempo, “ratificamos nuestra firme decisión de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de trabajo infantil, con acceso pleno a la educación, la salud, el juego, el descanso y el uso del tiempo libre”.

Asimismo, “reafirmamos que continuaremos profundizando las políticas públicas y acciones territoriales orientadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil, especialmente en un contexto en el que las políticas impulsadas por el Gobierno nacional generan condiciones que agravan la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Tal como expresó el gobernador Axel Kicillof en la 53ª Asamblea Plenaria de la COPRETI de la Provincia de Buenos Aires, “la erradicación del trabajo infantil es una prioridad del Gobierno provincial”. En ese sentido, “reafirmamos una vez más: el lugar de los pibes y las pibas es la escuela”.