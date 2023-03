PBA cruzó al intendente que no paga sueldos por un supuesto recorte

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, no pagó su propio sueldo ni el de los concejales. Aduce un recorte de los fondos de la coparticipación. El gobierno bonaerense lo desmiente.

Durante el mes de marzo, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, no pagó su propio sueldo ni el de los 16 concejales. El jefe Comunal afirmó que "priorizó abonarles a proveedores y empleados municipales" porque "la Provincia le descontó un 5% de la coparticipación". Así, el funcionario "se ahorró $11.800.000", según contó a La Nación.

Sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires la respuesta es otra. En el ministerio de Hacienda explicaron a El Destape que "bajo ningún concepto hubo un recorte de los recursos de coparticipación que envía la Provincia. La distribución es automática por recaudación, y la Provincia no la modifica en ninguna instancia".

En ese sentido, advirtieron que "la propia dinámica que define el coeficiente de coparticipación del Municipio, en este caso Villarino, provocó que sea más bajo; pero eso no es discrecional, la Provincia no tiene injerencia en esa decisión".

Desde la cartera a cargo de Pablo López afirmaron que "están en diálogo con el Municipio por este tema", y remarcaron que "Villarino recibió recientemente asistencia financiera en la forma de adelantos de coparticipación".

El intendente Bevilacqua explicó a La Nación los motivos por los que suspendió los pagos de su salario y el de los concejales: "En noviembre, la Provincia llama a los secretarios de Economía de los municipios y les dice lo proyectado por coparticipación. Nos dijeron que, en 2023, eran $3.650 millones".

"En virtud de eso elaboramos el presupuesto, que en un 80% está conformado por la coparticipación. En diciembre nos comunicaron que nos bajaban el 5% del coeficiente único de distribución, $190 millones menos, no sabemos por qué. En enero y febrero, nos llegaron $220 y $230 millones. El secretario de Economía me dijo que, con eso, no llegábamos a cubrir sueldos y proveedores", dijo.

"Los intendentes vecinalistas estamos todos en las mismas condiciones", señaló Bevilacqua. "Bajé viáticos, horas extras y gastos en combustible", contó y agregó que "Como debo reasignar partidas necesito un marco legal, por eso le pedí al Concejo Deliberante declarar la emergencia económica y la tienen paralizada desde hace 15 días".

Cómo funciona y qué es el Coeficiente Único de Distribución

Según informaron desde Hacienda, "el Coeficiente Único de Distribución (CUD) se nutre de diferentes fuentes de información estadística, imposibles de manipular". Se tiene en cuenta la población, superficie, recaudación tributaria y estadísticas sanitarias, entre otros.

Dichas fuentes de información son oficiales y principalmente provistas por los mismos Municipios. La información puede contrastarse de manera objetiva y transparente, de acuerdo a los parámetros reglamentados en la Ley 10.559.

El 58% del Coeficiente Único de Distribución se distribuye entre todas las Municipalidades de acuerdo a:

1. El 62% en proporción directa a la población, ajustado por caudal turístico y según los datos del Censo 2010.

2. El 23% en forma proporcional a la inversa de la capacidad tributaria "per cápita", ponderada por la población.

3. El 15% en proporción directa a la superficie del Partido.

El otro 37% del CUB se aporta a los municipios que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud -con o sin internación-, de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° de la Ley 10.559. Esta información es provista por cada Municipio.

Finalmente, el 5% el restante va a las comunas que cubran servicios o funciones transferidas por el Decreto-Ley 9.347/79 y sus modificatorias, excepto del sector Salud Pública, en función de la participación relativa que cada Comuna tuvo en el Ejercicio 1.986, en la distribución de la coparticipación por tales servicios o funciones.