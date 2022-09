PBA aplicará la quinta hora de clases a partir de octubre

Más de 600 escuelas de jornada simple adicionarán una hora diaria de clases diaria, pasando a una jornada escolar de 25 horas semanales. Los detalles de la medida acordada con el gobierno nacional.

El gobernador Axel Kicillof y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, firmaron un convenio con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, para incorporar una hora más de clases al ciclo lectivo. De esta manera y "a partir del mes de octubre", según informó Sileoni, unas primeras "653 escuelas de jornada simple adicionarán una hora diaria de clases diaria", pasando a una jornada escolar de 25 horas semanales. En dichas instituciones educativas asisten 211.534 estudiantes.

La firma se realizó en el despacho del mandatario en Casa de Gobierno en La Plata, y el programa "1h+" será el equivalente a 38 días más de clase por año. En ese sentido las chicas y los chicos que empiezan su escolaridad el año que viene, al final de los seis años, habrán completado el equivalente a un ciclo lectivo más.

En diálogo con El Destape, el ministro de Educación de la Nación manifestó que, con la nueva modalidad, "estamos agregando 110 mil horas de enseñanza por día en la provincia de Buenos Aires". Además indicó que "estamos logrando que más del 60% de las escuelas primarias públicas en la Argentina hoy tengan al menos 25 horas de clases semanales, eso nos eleva el piso muchísimo. Esto nivela para arriba".

Más horas en territorio bonaerense

A partir de la firma del convenio entre la Dirección General de Cultura y Educación provincial y el Ministerio de Educación de la Nación, 261 escuelas a la asisten 43.938 estudiantes pasarán de jornada simple a jornada completa. Otros 653 establecimientos de jornada simple, a los que asisten 211.534 estudiantes, adicionarán una hora diaria de clases diaria, pasando a una jornada escolar de 25 horas semanales.

En total 914 escuelas ampliarán su jornada escolar favoreciendo la trayectoria educativa de 255.472 estudiantes. Esto representa a una de cada cuatro (25,1%) de las escuelas estatales que hasta el momento tenían jornada simple, y el 23,2% de su matrícula.

Respecto de la reacción de los sindicatos sobre la nueva medida, ambos ministros confirmaron que "fue de acuerdo con los gremios y trabajadores". Por su parte, Sileoni explicó que "una medida de esta naturaleza no puede ser tomada sino es con consenso con las organizaciones gremiales". "No puede haber sufrimientos institucional, no puede haber un docente a que tome una quinta hora sino lo quiere, con estas premisas nadie hace aquello que no quiera, nadie altera el contrato de trabajo, no es posible que haya conflictos".

Además indicó que "la relación de nuestro gobierno con los trabajadores públicos de la provincia es bien clara. Quince días atrás dimos un aumento de un 25% más a los docentes, osea que hay satisfacción. Sabemos que es una economía altamente inestable en términos de inflación, pero tenemos la expectativa de terminar el año con los salarios con algún punto por encima de la inflación".