Paro de docentes en Provincia de Buenos Aires: quiénes realizan la medida y por qué

Las seccionales de SUTEBA de Tigre, Marcos Paz, Bahía Blanca, La Matanza y Moreno realizan un paro por 48 horas. Los motivos.

Un sector del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) comenzó con un paro por 48 horas este martes y miércoles debido al “agravamiento de las condiciones salariales y laborales de les y las docentes, y la crisis social y económica que afecta gravemente a las comunidades educativas”. La medida de fuerza la aplicaron algunas seccionales de SUTEBA principalmente en Tigre, Marcos Paz, Bahía Blanca, La Matanza y Moreno.

En diálogo con El Destape, Angélica Guiot, delegada de Suteba en Marcos Paz afirmó que “el acatamiento es muy alto”. En el caso del distrito de Marcos Paz que “el acatamiento es del 95%, se sumaron reclamos de estatales, por lo que las escuelas están prácticamente cerradas”.

“En ciudaeds vecinas como Cañuelas, Las Heras, Mercedes, General Rodríguez el acatamiento es del 80%, y en ciudades más alejadas del conurbano nos llega información que el paro es muy alto”, señaló la dirigente gremial. Además agregó que “es una medida que alcanza a toda la provincia de Buenos Aires a través de un plenario de delegados que contó con más de 2 mil firmas”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los principales reclamos son un “salario igual a la canasta familiar en un cargo e indexación mensual por inflación, reapertura de paritarias, defensa de las condiciones de trabajo, creación de cargos y becas”. También se mostraron “en contra de reformas antieducativas”, por lo que “rechazan la quinta hora”.

En particular, en Bahía Blanca el formato que se definió fue un paro de 24 horas durante el martes y una movilización el miércoles 26 de abril. Finalmente exigieron al Gobernador “el respeto al derecho a huelga, que no se informe falta injustificada a los y las docentes que adhieren a la medida y que no se realice ningún descuento al salario”.

Vale remarcar que, tas el pedido de los gremios de reabrir paritarias debido a los altos índices inflacionarios, el gobierno bonaerense convocó a los docentes y estatales a una reunión el próximo 2 de mayo. Así, los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se reunirán con el ministro de Trabajo, Walter Correa, a las 10 de la mañana. En tanto los gremios enrolados dentro de la Ley 10.430 de empleo público, se verán las caras el mismo martes 2 de mayo a las 14 horas.

Al respecto, el secretario general de ATE, Oscar de Isasi, dijo que la convocatoria "atiende la demanda de la organización". "El llamado se da luego de mantener conversaciones con autoridades de la provincia, entendiendo que la elevada inflación superó los acuerdos realizados y los salarios empezaban a perder a mano de la misma. El aumento acordado quedó corto por el aumento constante de precios", afirmó.

Para el dirigente gremial, la expectativa con la que irán a la reunión tiene que ver con "readecuar los porcentajes acordados, de tal manera que estén por encima del proceso inflacionario".