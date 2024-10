Otra “limada” de La Cámpora a Axel Kicillof: el ataque del intendente de Lanús que responde a Máximo Kirchner

En tiempos en donde los trabajadores sufren el feroz ajuste salarial que perpetrado por el presidente Javier Milei y mientras hay paros en universidades y en el Hospital Garrahan en defensa de la educación y la salud, la agrupación de Máximo Kirchner -La Cámpora- sigue en una pelea interna del peronismo y busca “limar” al gobernador Axel Kicillof. Sucede en medio de la interna entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por la conducción del Partido Justicialista y mientras desde el entorno de la ex Presidenta le reclaman a Kicillof un pronunciamiento al respecto.

Durante la jornada del miércoles, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, entregó viviendas en su distrito y resaltó que “hasta el momento la provincia de Buenos Aires no desembolsó ni un solo peso para obras en el distrito”. Según se detalla en la gacetilla oficial del intendente, “por decisión política de Julián Álvarez en abril se retomó la ejecución de las obras, comenzando con la finalización de 50 viviendas”.

En el mensaje se refiere a "la ausencia del financiamiento del Estado Nacional" y que el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) - que depende del ministro de Gobierno, Carlos Bianco - “aportó durante los primeros meses cooperativas de trabajo”. Sin embargo, advierten, “mientras la municipalidad de Lanús invirtió $700 millones, OPISU sólo aportó $120 millones; es decir, menos del 15% del total del financiamiento y en el día de ayer - miércoles 30 de octubre - decidió abandonar la obra y retirarse, no cumpliendo con el compromiso asumido, no solo con el Intendente sino fundamentalmente con los vecinos del barrio”.

Amén de criticar al gobierno bonaerense, Álvarez diferenció a Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y también consejero titular en la lista de CFK en las internas del PJ. “Al día de hoy sólo existe un convenio firmado con el ministro Gabriel Katopodis por 2.300 millones para pavimentos que aún no se ha materializado”, apuntó.

El acto que hizo Julián Álvarez en la entrega de viviendas

Las declaraciones del intendente de Lanús se leen como otra “limada” al gobernador bonaerense en medio de una interna peronista que podría terminar judicializada. Los gestos políticos del camporista van en sintonía con las últimas declaraciones de Máximo Kirchner la semana pasada. En diálogo con Radio 10, el dirigente nacional afirmó tácitamente que “no estaba limando a Kicillof”, sino que “era al revés el esmerilamiento” y que él era el “limado”. “Limar significa hacer algo constante, todos los días y no es así”, dijo el diputado nacional.

Por otra parte, avanzan las “mesas” de Cristina Presidenta para militar la lista de la ex vicepresidenta ante la del riojano Gerardo Quintela. Sucede mientras se espera la resolución de la histórica jueza con competencia electoral María Servini acerca del reclamo de Quintela para que suspenda la elección en el PJ. Hay incertidumbre, también, porque la magistrada puede decidir intervenir el partido.

Así todo, la actual presidenta del bloque de senadores de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, Teresa García, convocó a una mesa el próximo 4 de noviembre. “El lunes cita infaltable!”, tuiteó la dirigente.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y dirigente acérrima de La Cámpora también realizó mesas y caminatas para militar a CFK. “Estamos convencidas de que con Cristina a la cabeza, el Peronismo puede volver a ser la herramienta que permita reconstruir el movimiento nacional que fue protagonista de los mejores momentos de la patria y mayor felicidad del pueblo”, escribió en sus redes la intendenta. Y agregó: “No da todo lo mismo en Política y tampoco somos todos iguales, no podemos permitir que legisladores y gobernadores de nuestro partido sean cómplices de Milei y de la destrucción de derechos de jubilados, estudiantes y trabajadores”.