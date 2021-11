Lobby parrillero: Intendente macrista va a la Justicia para frenar obra de PBA

Este lunes a la mañana los parrilleros, acompañados por la Cámara de Comercio y el intendente macrista, Camilo Echevarren, presentaron un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo para frenar la construcción de un puente sobre la ruta 63 a la altura de las vías del tren que pasa por Dolores.

Luego de que desde Trenes Argentinos y AUBASA se firmara un convenio para construir un puente sobre la ruta 63 a la altura de las vías del tren que pasa por Dolores, el intendente macrista de dicha localidad, Camilo Echevarren, se opuso abiertamente a la obra por considerar que “los autos pasarán a 140 kilómetros, no van a parar, y se destruirán los comercios de Dolores”.

Es así como el lunes a la mañana los parrilleros, acompañados por la Cámara de Comercio y el intendente macrista presentaron un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo para frenar la obra. En diálogo con El Destape, Echevarren detalló que “junto a mi gabinete costeamos los costos para realizar la presentación del recurso de amparo”.

La obra en cuestión se trata de la construcción de un puente sobre la ruta 63 a la altura de las vías del tren que pasa por Dolores. El mismo será de doble carril, estará elevado sobre la traza del tren a Mar del Plata y se ubicará sobre la intersección de las vías del ferrocarril y la ruta provincial 63. Sobre ello, el jefe comunal explicó a este medio que “con este puente los autos pasarán a 140 kilómetros, no van a parar, y se destruirán los comercios de Dolores”.

Cierto es que el jefe comunal hace alusión a las parrillas y puestos de venta de alimentos sobre la ruta. Consultado sobre dichos comercios y si poseían las habilitaciones correspondientes, dijo que “deberían tener las habilitaciones”. “Nosotros hablamos que esta obra perjudicaría a 250 familias, porque es una parrilla al lado de la otra. Es verdad que los puestos están ubicados más cerca de la ruta, deberían tener las habilitaciones, pero hay puestos que se levantan, después vuelven; van y vienen”, explicó.

El intendente explicó que “esto ya pasó en el ’94, cuando Duhalde hizo la doble mano en la autopista Buenos Aires - Mar del Plata y 500 familias que trabajaban con las parrillas se quedaron trabajo. Hoy la gente que pasa no para en Dolores”. En ese sentido destacó que “gobierno hace 14 años, tengo 4 mandatos y lo primero que hicimos fue colocar radares para que los autos pasaran a 40 kilómetros y no hubo más accidentes”.

Respecto de la obra, Echevarren la calificó de “innecesaria”. “No hace falta, y si no habría que pensar un puente para que pase el tren; puede bajar la vía, subir la vía, peor no esto”, afirmó.

La visión del oficialismo

Desde Trenes Argentinos detallaron a El Destape que el objetivo de la obra es “evitar accidentes ferroviarios”, ya que “ese lugar cada verano pasan 14 trenes por día, y muchas veces con la ruta llena”. En ese sentido recordaron que 8 años atrás “un tren chocó contra un micro ‘Rápido Argentino’ y hubo 18 muertos y 65 heridos”.

Además, si bien no salieron a responder a las polémicas acusaciones del intendente dolorense, la empresa Trenes Argentinos comunicó que “estamos dispuestos a reunirnos con los vecinos y vecinas para contar el proyecto”.

Según se desprende del proyecto oficial, la obra traerá “mayor velocidad de circulación de los trenes, mayor seguridad operacional ferroviaria y elimina el riesgo de accidentes vehículo-tren”. En tanto otorgará “mayor fluidez del tránsito, menos interrupciones del tránsito vehicular en la ruta provincial 63 y mejor calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas”. El puente estará construido con placas de acero tipo ASTM A36 y será galvanizado por inmersión. Se implantará sobre bases de hormigón y tiene un plazo de ejecución de 8 meses. El astillero Tandanor será la entidad que hará el puente.