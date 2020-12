La Legislatura bonaerense aprobaría el presupuesto 2021 este martes

Este martes a las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tendrá la segunda sesión extraordinaria del año y trataría la ley de leyes del gobernador Axel Kicillof y la ley Impositiva 2021. A seis semanas de haberse presentado los proyectos en la Legislatura, el oficialismo abrió en canal de diálogo directo con la oposición para lograr un acompañamiento a las iniciativas que definen el modelo de gobierno del 2021.

Además, en el Senado provincial, Juntos por el Cambio posee 26 bancas, mientras que el Frente de Todos tiene la 20 restantes, por lo que ninguna iniciativa se convierte en ley sino cuenta con, por lo menos, la mayoría simple de 24 votos. Desde que comenzaron las negociaciones se abrieron dos canales de diálogo: uno legislativo para realizar modificaciones a la redacción de los proyectos, y otro Ejecutivo en el que se definían la cantidad de cargos que el gobierno otorgaría a la oposición.

Respecto de las conversaciones que se iniciaron en casa de Gobierno, la gestión de Kicillof habría pedido que se libere el cargo del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, que hoy posee el resistido y polémico Julio Conte Grand. El dirigente es un hombre con vinculaciones directas del Opus Dei y que responde políticamente a María Eugenia Vidal. A pesar de haber ratificado que, cuando la Gobernadora dejara su cargo, él se iría, hace más de un año que se resiste en la procuraduría bonaerense.

La ex mandataria provincial habría pedido que el Procurador siguiera en su lugar hasta marzo de 2021. “Si Conte Grand renunciaría recién en marzo del año que viene, entonces los 10 a 12 cargos se otorgarían en la misma fecha”, detallaron desde el Frente de Todos. Al no haber llegado a un acuerdo concreto por lo cargos, los mismos no serían votados en la Legislatura y quedarían suspendidos hasta el año entrante.

Por otra parte, fuentes legislativas detallaron a El Destape que “llegamos a un acuerdo y este martes sesionaremos”, y agregaron que “se agregará el Fondo de Infraestructura Municipal y estamos ultimando la cifra definitiva”. La misma rondaría entre los $10.000 millones y $14.000 millones.

Otro de las solicitudes de la oposición y que el Gobierno concedió, fue la extender los plazos de pago de los distritos respecto de los fondos girados por la Provincia durante la pandemia para pagar los sueldos de los y las empleadas municipales. “Tenían que empezar a devolver el dinero a partir de enero, pero nos pidieron que eso se corra a diciembre de 2021 y se lo otorgamos”, afirmaron.

El macrismo también exigió “agregar un tope al impuesto inmobiliario a las partidas de la más alta valuación fiscal, que tienen un valor de un U$1.500.000”. En el proyecto original, el Gobernador había puesto un tope del 32% en todas las partidas de la provincia de Buenos Aires, a excepción de aquellas valuadas en más de $19 millones o más de 2 mil hectáreas.

El total de los terrenos o inmuebles, como edificios o complejos de departamentos que no son rurales y tienen una valuación fiscal de U$1.500.000 o más son apenas 16.000 sobre 4.800.000 partidas en la Provincia. Desde el oficialismo ratificaron que “ese pedido no se otorgó, si bien son pocas las partidas a las que afecta es algo más simbólico y no lo cedimos”.

Números

El presupuesto del gobierno de la provincia de Buenos Aires será de $1.910.032.077.779. La Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Agustina Vila, recibirá $498.365.233.679 siendo el área con mayor porcentaje de recursos. Le sigue el Ministerio de Salud con $117.651.316.000, y el Infraestructura y Servicios Públicos por $140.369.705.000.

Andrés “Cuervo” Larroque tendrá en Desarrollo de la Comunidad un presupuesto anual $51.893.210.000, el de Justicia y Derechos Humanos recibirá $49.982.328.800, el caliente ministerio de Seguridad percibirá 12.322.334.000, y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica $6.714.424.000. A Jefatura de Gabinete destinará $4.893.280.000, al ministerio de Hacienda $3.193.050.000, el ministerio de Gobierno dispondrá de $3.717.153.000, el de Trabajo $2.106.871.000, el de Desarrollo Agrario $1.644.000.000, el de Comunicación Pública $1.384.847.000, y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual $1.025.732.000.