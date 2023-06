Kicillof se reunió con la mujer que lo increpó en un acto en Brandsen

El gobernador bonaerense recibió este lunes en la residencia a Fernanda, la mujer que la semana pasada se había colado en un acto del dirigente.

Tras la polémica que se generó luego de que una mujer se colara en un acto del gobernador Axel Kicillof y le hiciera una serie de reclamos, el funcionario la recibió y se reunió en Casa de Gobierno. Fernanda, la vecina de Brandsen llegó a la Gobernación acompañada de su madre Aurora. Además, la acompañó el concejal del Frente de Todos, Fernando Raitelli, y Gabriela Cienfuegos, edil con mandato cumplido.

El jueves pasado, Kicillof visitó el distrito de Brandsen para entregar una ambulancia de alta complejidad, y escrituras a vecinos y vecinas. Mientras se estaba dirigiendo a los presentes, una mujer se acercó al mandatario le dio la mano, intentó quedarse junto a él y, luego, tomar el micrófono y hablar. El gobernador intentó explicarle que “no era el momento”, y que más tarde hablaría con ella, pero la mujer no se movió y los agentes de seguridad del Gobernador la sacaron por la fuerza. Tras dicho incidente, el mandatario se reunió con la mujer.

Según detallaron a este medio, Fernanda le reclamó al Gobernador por “la falta de pediatras en el hospital” de dicha localidad, “la inseguridad, la falta de materiales, y el deterioro edilicio de la escuela Técnica 1 y la escuela Media”.

En declaraciones a radio Mitre, Fernanda detalló que “tuvimos una reunión con el Gobernador donde se hablaron las problemáticas que hay en la ciudad de Brandsen. Por ejemplo, la falta de insumos en la escuela de técnica, todo lo electromecánica y la química. Todo lo que los chicos necesitan para los materiales”.

En ese sentido, dijo que la respuesta de Kicillof fue “hablar con el intendente para ver cómo se empiezan a hacer las aulas en las escuelas ya que hoy tienen una capacidad de 500 alumnos y van 1.000”.

El incidente

Durante el acto del jueves pasado, Fernanda se acercó hasta el escenario donde estaba el mandatario bonaerense y dijo que “el hospital no tenía médicos”. Fuentes gubernamentales detallaron que “tanto la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, como la ministra de Comunicación, Jesica Rey, trataron de que les dijera qué problema tenía para ayudarla pero no pudo decir nada concreto. Solo gritaba y en ningún momento quiso decir si tenía algún problema puntual”.

Tras el acto, el Gobernador dialogó con los medios y explicó lo sucedido: “Le dije que la iba a atender, pero hay momentos para cada cosa”. En ese sentido, recordó el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y agregó: “Después de lo que ocurrió en nuestro país, yo sé que si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar”.

“Hay una parte de la Justicia que es un partido judicial, y cuando las cosas le pasan al peronismo no se investigan; sólo se meten en las fechas de las elecciones provinciales, en la distribución de los recursos, así que la preocupación mía es esa, no con la gente, con la gente camino y no hay ningún problema”, finalizó.