Kicillof se metió en la interna de la oposición: “Los halcones se morfaron a las palomas”

El gobernador bonaerense se refirió a la interna del PRO que se desató después de que el jefe de Gobierno porteño decidiera poner y luego sacar un vallado alrededor de la casa de la Vicepresidenta en Recoleta.

El gobernador, Axel Kicillof, se refirió a la internas de Cambiemos, especialmente la actual en el PRO, y dijo que “los halcones se morfaron a las palomas. Rodríguez Larreta está en una especie de olimpiada para ver si puede mostrarse más duro que la propia Bullrich, y entonces a ella eso la pone nerviosa también”.

En declaraciones a Radio 10, el mandatario provincial remarcó que “el macrismo ya está en campaña”, y los acusó de “armar climas de desestabilización”.

“Es bastante expresivo de lo que está pasando con la oposición y el macrismo. La oposición hablaba de que el Gobierno se iba y eso explica el estado de ánimo que tienen y la desesperación. Es parte de un tipo de campaña para exacerbar la angustia y por otro lado la profecía autocumplida”, manifestó.

El dirigente también se refirió a la respuesta que generó en la sociedad, el alegato del fiscal Diego Luciani en el marco de la causa vialidad. “Hay juzgados plagados de miembros del poder judicial con posiciones y vocación política. Lo vimos durante 9 días con un guion escrito. Sin pruebas, sin nada, violando todas las normativas jurídicas” aseguró.

Para Kicillof, el fiscal “violó toda la normativa jurídica pidiendo sin pruebas no la proscripción sino la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la conductora del peronismo”.

“Durante el alegato del fiscal y el pedido ridículo de 12 años de prisión que hizo, TN estaba con una cámara en la casa de Cristina, incitando un cacerolazo o algo por el estilo. Pero pasó lo contrario; fue mucha gente espontáneamente a respaldarla. Eso los desespera”, manifestó el Gobernador.

En esa dirección, se refirió a los dichos de la titular del PRO: “Patricia Bullrich dice 12 años uno por cada año de gobierno. Y es el guión que habían armado. Y es como cuando te cuentan un chiste por si alguien no entendió. Ellos celebran los disparates jurídicos y las persecuciones”.

Fuerte respaldo del gabinete nacional a CFK

Este miércoles al mediodía, el canciller Santiago Cafiero contó que en la reunión de gabinete de ministros del gobierno nacional se trató el tema de la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y manifestó el respaldo total de los funcionarios a la líder peronista. Además llamó a luchar contra las injusticias cotidianas del poder judicial. "Uno de los temas de conversación fue la persecución judicial y mediática. El apoyo es total a la vicepresidenta no solo de forma institucional, también es un apoyo político", afirmó Cafiero en una conferencia de prensa en la Casa Rosada luego de terminada la reunión de Gabinete.

"No solo el debate es alrededor de una injusticia como esta, lo que el gobierno propone es luchar contra las injusticias cotidiana como la crisis en que está la administración de justicia. Lo vemos cotidianamente con mujeres que no pueden acceder a cuotas alimentarias porque los jueces no resuelven o pibes pobres que están presos sin condena. Este gobierno envió al Congreso un proyecto para que sea tratado, pero la oposición se negó a dar el debate", agregó.

Este sábado 3 de septiembre, Cristina Kirchner estará presente en el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Será la única oradora. Se realizará en La Quinta “La Colonial”, en Merlo. Los organizadores esperan 100 mil personas, según le adelantaron a este portal.