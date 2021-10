Kicillof: “Larreta está en contra de que la gente pueda comprar alimentos y comer más”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en diálogo con El Destape Radio, se refirió al acuerdo de precios de más de 1400 productos de consumo que está llevando el gobierno Nacional, y a la ofensiva de Horacio Rodríguez Larreta quien dijo que, por la medida “habrá desabastecimiento”. “Larreta está contra que la gente pueda comprar alimentos y comer más; lamento que no quiera cuidar los ingresos de los sectores medios”, apuntó.

En ese sentido, agregó que “hay un juego político del Pro, Cambiemos, Juntos o como se llame que no quieran cuidar los sectores de los ingresos medios y populares; no sorprende. Es una posición política de que todo lo que hace el gobierno está mal”.

Respecto del acuerdo de precios de más de 1.400 productos de consumo que está llevando el Gobierno y las críticas que realizó la oposición, el mandatario remarcó: “Los macristas decían que esto no sirve, pero ellos tuvieron Precios Cuidados en todo su gobierno; si eso no funcionaba no sé para qué los tuvieron”.

Por otra parte y sobre el encuentro en Casa de Gobierno entre Kicillof, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y los intendentes del AMBA, explicó que “Ayer recibimos a Roberto Feletti y a los intendentes del conurbano y nos decían que en los últimos días de octubre hubo productos enlatados, conservas que tuvieron incrementos del 10%, 15%, y eso no tiene ninguna explicación en motivos de rentabilidad”.

“Cuando dicen que hay que dejar que el mercado actúe solo y que la competencia tiende a reducir los precios, se olvidan que en Argentina los 1400 productos de Precios Cuidados están bajo 30 empresas. Esas 30 empresas manejan el grueso de los productos alimentarios y de consumo para las grandes mayorías; y ahí no hay competencia, hay una concentración muy fuerte”, remarcó el mandatario.

En tanto, explicó que a la salida de la pandemia “hubo una reactivación muy rápida en todo el planeta”, lo que generó un “cuello de botella”. Es decir, “durante los meses de pandemia las empresa produjeron a niveles muy bajo, y cuando se reanudó el proceso económico de consumo más normal, hubo y hay un fenómeno de escasez”.

A modo de ejemplo, Kicillof detalló que “en la provincia de Buenos Aires, al comienzo de la reactivación no había cementos, chapa, fierros, porque se habían dejado de producir en las escalas habituales. Todo eso se resuelve en los precios o con una rápida producción”.

Respecto del programa de Precios Cuidados, que lanzó en 2014 cuando era ministro de Economía de la nación, dijo que “duró varios años y con mucho éxito”. En ese entonces había 600 productos, “ahora se duplicaron y el acuerdo es por tres meses”.

“El programa Precios Cuidados no era solo algo que se negociaba con los supermercados, sino en toda la cadena de valores, logística, producción y los insumos. Tiene que haber una salida más justa de la pandemia, hay que monitorear a los sectores concentrados porque está bien que ganen, pero no está bien que roben”.

Respecto del cumplimiento del acuerdo de precios por tres meses, Kicillof explicó que en la Provincia acompañarán esa medida: “La idea es que se cumplan los precios y no castigar”. “Nosotros pusimos a disposición las capacidades de la provincia de Buenos Aires y los municipios. Y eso tiene que ver con que se cumpla la señalética, que haya abastecimiento y luego los precios”.

Acuerdo con el FMI

Sobre las negociaciones entre el país y el Fondo Monetario Internacional, explicó que “esperemos que el FMI reconozca su grado de participación y que contribuya; porque fue un préstamo extemporáneo, vinculado a la situación política del macrismo. Entonces que la solución sea también política”.

En ese sentido señaló que “ellos le prestaron a la Argentina por fuera de toda escala, razón y justicia, entonces la salida tiene que tener en cuentas las soluciones desde el pecado original. El FMI tiene que comprenderlo también; la Argentina tiene el 61% de los prestado por el FMI, eso hace que la Argentina merezca y tenga un tratamiento especial”.