Kicillof entregó ambulancias y dijo que Milei “no quiere recibirlo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este viernes las obras de ampliación en el Hospital Zonal General de Agudos “Mariano y Luciano de la Vega” en Moreno, donde además entregó tres ambulancias de alta complejidad. En ese escenario dijo que el presidente, Javier Milei, “no quiere recibirlo” porque sabe que “iríamos a reclamar los equipos que se necesitan en este hospital y todos los demás recursos que les debe a los y las bonaerenses”.

Con las 3 ambulancias otorgadas, el gobierno provincial completó las 425 unidades entregadas desde el inicio de la gestión. En Moreno, Kicillof estuvo junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la intendenta local, Mariel Fernández; y el director asociado del hospital, Matías Provenzano.

En ese marco, el mandatario dijo que “este es el resultado de un plan que iniciamos apenas llegamos a la provincia: después de muchos años de desinversión, nos llena de orgullo poder reinaugurar quirófanos y mejorar las instalaciones de los hospitales públicos bonaerenses”. “Este esfuerzo vale doble porque ahora lo hacemos con un Gobierno nacional que quiere destruir al Estado desde adentro: en este fin de año quiero agradecerles a todos los trabajadores de la salud que, a pesar de las dificultades, nunca les dicen a sus vecinos que no hay plata y siempre están preparados para tender una mano”, añadió.

“Es de público conocimiento que el Presidente no quiere recibirnos. Yo sé por qué lo hace: sabe que iríamos a reclamar los equipos que se necesitan en este hospital y todos los demás recursos que les debe a los y las bonaerenses”, sostuvo el Gobernador y señaló: “Milei debe comprender que nunca va a contar con nuestra obediencia porque estamos convencidos de que sus ideas no traen nada bueno para la provincia de Buenos Aires”.

La ampliación contempla cuatro nuevos consultorios externos destinados a las unidades de urología y cuidados paliativos, y obras en las áreas de quirófano y en el próximo servicio de hemodinamia. El proyecto incluyó también remodelaciones en los sectores de internación y esterilización, y nuevas salas de pediatría y gineco-obstetricia; que permitieron mejorar en un 30% la capacidad de respuesta del hospital en esas áreas clave.

Por su parte, Kreplak afirmó: “Estamos muy orgullosos de lo que ha cambiado el Hospital de Moreno en estos seis años: no fue casualidad, fue gracias al compromiso del Gobierno provincial de invertir sumas históricas en el mantenimiento y la mejora del sistema de salud público”. “Además, para lograr una red sanitaria al alcance de todos, el servicio de ambulancias era clave: con las de hoy, alcanzamos las 425 entregadas desde 2019 en toda la Provincia”, añadió.

Durante la jornada, las autoridades entregaron dos ambulancias de alta complejidad para disposición del municipio y una para el Hospital materno “Estela de Carlotto”. Al respecto, la intendenta Fernández remarcó: “Necesitábamos de estas obras y de las nuevas ambulancias para seguir cuidando a la población de Moreno: en este contexto tan difícil, en el que estamos abandonados por el Gobierno nacional, solo podíamos lograrlo gracias al esfuerzo y la articulación permanente entre el municipio y la Provincia”.

“Estamos muy contentos porque las obras de ampliación fueron indispensables para mejorar el transitar de todos los usuarios por las instalaciones, y ahora estas nuevas ambulancias vienen a potenciar la calidad de atención a toda nuestra comunidad”, subrayó Provenzano. Por último, Kicillof resaltó: “Estamos orgullosos de poder decir que, a diferencia del Gobierno Nacional, cada esfuerzo que hacemos está pensado para que haya más salud, educación y trabajo”.

