Kicillof: "Ellos nos endeudaron por 100 años, nosotros inauguramos 100 escuelas"

Al cumplirse mil días de gestión, el gobernador Axel Kicillof inauguró la escuela n°100 en Berazategui.

El gobernador Axel Kicillof inauguró la escuela N° 100 de su gestión. Al cumplirse mil días de asunción, el mandatario participó de un emotivo acto en Berazategui, en donde inauguró el Jardín de Infantes N°952, ubicado en calle 18 A, N°1928, en dicha ciudad.

Con directores y directoras de las 99 escuelas inauguradas, gran parte del gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, sindicalistas, dirigentes y dirigentas del Frente de Todos y demás autoridades, el mandatario afirmó que "ellos nos endeudaron por 100 años, nosotros inauguramos 100 escuelas".

"De acá en adelante la educación pública vuelve a ser un derecho para todos y todas", dijo el mandatario. Además recordó que "previo a las elecciones de 2015, quien gobernó la provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) sostuvo que durante los 4 años se inauguraron 65 nuevos edificios escolares; pero omitió decir que en esos 4 años cerraron 33 escuelas".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No es verdad que durante el gobierno anterior no había plata, es exactamente al revés. La Argentina y la provincia se endeudaron como nunca. Lo que no dicen es qué hicieron con esa plata. Porque mientras ellos nos endeudaron a 100 años y cerraban escuelas, nosotros inauguramos 100 escuelas".



Kicillof también recordó que la gestión anterior, "dio el ajuste salarial más critico de la provincia de Buenos Aires; los sueldos perdieron en promedio 20 puntos. Ayer nos reunimos con los gremios y anunciamos un 25% de aumento promedio en septiembre para todos los trabajadores y trabajadoras para recuperar la inflación y para lo que viene".

Por su parte, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, remarcó que "los sueños y las luchas llegan a buen término cuando hay gobiernos nacionales y populares que escuchan al pueblo". "La gestión anterior cerró 33 jardines rurales, y nosotros ya reabrimos 13", recordó.

La directora del nuevo jardín, María de los Ángeles Zárate también habló durante el acto de inauguración y afirmó estar "feliz" y agradeció a las autoridades locales y provinciales por haber logrado la edificación del mismo.

Hasta el momento se inauguraron 39 jardines, 26 escuelas secundarias, 15 escuelas primarias, 8 edificios de otros niveles y modadalidad,5 escuelas especiales, 3 escuelas de educación secundaria de adultos, 3 escuelas técnicas y un instituto superior de formación docente.

Bajo el Programa Escuelas a la Obra, el gobierno provincial logró finalizar 100 edificios y tiene otros otros 120 en ejecución. Fuentes gubernamentales detallaron que también hay "400 edificios con refacción integral finalizados, 4000 Obras de reparación edilicia terminadas, 1600 Obras en ejecución y sumamos más de 2000 aulas nuevas al Sistema Educativo".

En tanto, y gracias a la fábrica de mobiliario de la Provincia de Buenos Aires se equiparon 920 aulas. Por otra parte indicaron que "solo con el Programa Especial de Emergencia Educativa tenemos una inversión desde Enero de 2020 de más de $ 32.000 millones, donde nos pusimos como primer objetivo tener escuelas seguras, funcionales y habitables".

Una a una, las 100 escuelas

En Almirante Brown se edificaron los Jardines de Infantes N°963, el Instituto Superior de Formación Docente N°41, las Escuelas Primarias N°82, N°83, N°50 y N°31, y la Escuela Técnica N°4. En Avellaneda fueron los Jardines de Infantes N°934, N°908 y N°961, y Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos (EPJA) N°705.

En Bolívar construyeron la Escuela Especial N°502 y Jardín de Infantes N°905 “Rosario Vera Peñaloza”. En Bragado el gobierno habilitó el Centro Educativo Complementario N°802. En Cañuelas se construyó el Jardín de Infantes N°919; en Carmen de Areco se edificó el Jardín Maternal N°1; y en Chascomús el Jardín de Infantes N°908.

En Ensenada se terminó el Jardín de Infantes N°902; en Escobar edificaron el Colegio Preuniversitario “Cereijo” y la Escuela Secundaria N°11. En tanto en Esteban Echeverría se finalizó la Escuela Secundaria N°21. En Exaltación de la Cruz se inauguró el Jardín de Infantes Rural (JIRIMM) N°5.

En Ezeiza culminaron el Jardín de Infantes N°921; y en Florencio Varela los Jardines de Infantes N°917 “Juana Azurduy” N°947. En General Alvarado fueron las Escuela Primaria N°13 y la Escuela Secundaria N°6. En General La Madrid terminaron la Escuela Secundaria N°2.

En General Paz inauguraron el Jardín de Infantes N°905; en General Pinto, la Escuela Secundaria N°5; y en General Rodríguez la Escuela Secundaria N°13, el Jardín de Infantes N°927 y la Escuela Primaria N°19. En General San Martín terminaron la Escuela de Educación Especial N°502, la Escuela de Artes Visuales Antonio Berni, y la Escuela Primaria N°24 / Escuela Secundaria N°51.

En General Villegas terminaron la Escuela de Educación Especial N°502; y en Hurlingham los Jardines de Infantes N°922, N°921 y N°902, y Escuela Técnica N°3. En José C. Paz fueron los Jardín de Infantes N°927 y la Escuela Técnica N°4. En La Matanza cortaron cinta en la Escuela Secundaria N°97, los Jardines Jardín de Infantes N°1014 y N°1027, y la Escuela Primaria N°217.

En La Plata terminaron las Escuela Primaria N°20 / Escuela Secundaria N°48, y los Jardines de Infantes N°991 y N°946. En Laprida fueron la Escuela Secundaria Agraria N°1; en Lezama fue la Escuela Secundaria N°1, la Escuela Primaria N°7,el Jardín de Infantes Rural (JIRIMM) N°1 y el Jardín de Infantes N°901; y en Lobería, Escuela Estética N°1.

En Lobos, el Centro de Educación Física N°105; en Lomas de Zamora terminaron la Escuela de Educación Especial N°503; en Malvinas Argentinas fueron el Jardín de Infantes N°925, y la Escuela Primaria N°31 / Escuela Secundaria N°30. En Mar Chiquita finalizaron la Escuela Primaria N°30, el Jardín de Infantes N°909; en Marcos Paz, el Jardín de Infantes N°915; en Merlo la Escuela Secundaria N°29; y en Monte el Jardín de Infantes N°910.

En Moreno terminaron las Escuela Primaria N°84, las Escuela Secundaria N°32 y N°67;en Olavarría el Jardín de Infantes N°928; en Patagones, la Escuela Secundaria N°4; en Pellegrini, la Escuela Secundaria Agraria N°1; y en Pila el Centro Educativo Complementario N° 801 y el Jardín de Infantes N°903.

En Pilar fueron 4 jardines de Infantes N°924, N°935, N°945 y N°946. En Guillermo Brown fueron la Escuela Primaria N° 49, las Escuelas Secundarias N°11, N°20, N°23, N°24, N°26, N°34 y N°39.

En Quilmes fue la Escuela Primaria N° 46; en Ramallo, la Escuela Secundaria N°6; en Rauch, la Escuela Secundaria N°2 y el Centro de Formación Laboral N°1; en Rivadavia la Escuela Secundaria Agraria N°1; y en Saavedra el Centro Educativo Complementario N°801.

En San Fernando fue el Jardín de Infantes N°934; en San Pedro fue el Jardín de Infantes N° 919; en San Vicente fue el Jardín de Infantes N° 916; en Tandil el Jardín de Infantes N°927; en Tigre las Escuelas Secundarias N°19 y N°36;en El Prado la Escuela Secundaria N°46 Barrio; en Tres de Febrero fueron el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil (CATDI); yen Veinticinco de Mayo el Jardín de Infantes N°915 y la Escuela de Educación Especial N°502.