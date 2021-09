Kicillof: “El neoliberalismo destruyó y la pandemia mató”

El gobernador bonaerense estuvo junto al presidente Alberto Fernández en la inauguración de la Facultad de Medicina en José C. Paz. Los dirigentes volvieron a hacer hincapié en la importancia de valorizar la educación pública.

El gobernador Axel Kicillof participó de la inauguración de la Facultad de Medicina en José C. Paz junto al presidente Alberto Fernández y funcionarios bonaerenses y nacionales. Kicillof apuntó que “el neoliberalismo destruyó y la pandemia mató” y expuso que, a partir de ahora, “es tiempo de renacimiento y reconstrucción de la provincia de Buenos Aires, con derechos, educación, alimento, producción y trabajo para cada uno”. En tanto,

Asimismo, reconoció que “José C. Paz es uno de los tantos distritos donde faltan muchísimas cosas todavía", admitió que "son dolores cada una de esas postergaciones y ausencias”, pero destacó que "Mario Ishii decidió que la educación libre y gratuita para el pueblo no podía faltar más”. Así, puso de relieve que "esta es la forma más clara de desmentir esa visión prejuiciosa que nos quiere hacer creer que las universidades no son para todos sino para minorías". "Esto les permitirá crecer, progresar y tener profesiones necesarias para la provincia", expuso y agregó: "Este edificio y sus 35 mil estudiantes nos muestran cuál es el camino después de la pandemia".

Durante el acto, el mandatario dijo que “no hubo una sola vez que estuvimos en José C. Paz que el intendente Mario Ishii no nos llevara a ver uno de los verdaderos logros, un verdadero hijo para él como es esta Universidad”. En ese sentido, Kicillof remarcó que “el 85% de los estudiantes de José C. Paz, y 90% de los estudiantes del conurbano son primera generación, porque los sectores vulnerables van a la Universidad”.

Además, el gobernador agregó que “la Universidad tiene que ir a los sectores vulnerables, tiene que estar cerca, tiene que ser accesible y gratuita, y no debe haber un techo”. La Universidad de Ciencias Médicas posee 33 mil metros cuadrados, tiene más de 100 aulas, y una biblioteca, un auditorio y 5 laboratorios.

En tanto, Kicillof aprovechó la oportunidad y remarcó que “así como a nadie le faltó su cama y respirador, hoy estamos avanzando y concluyendo un proceso de vacunación con la misma premisa, a ninguno o a ninguna le falta la vacuna. Estamos en la salida de la pandemia”.

La facultad de Ciencias Médicas de José C. Paz ya tiene el programa de estudios aprobado por lo que el año que viene ya dará clases a quienes se anoten en la casa de Estudios. La misma se realizó con el 100% de mano de obra de personal de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y con fondos exclusivamente del Municipio.

Asistieron además la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el Jefe de gabinete de la provincia, Martín Insaurralde; ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Leonardo Nardini; los candidatos a diputada Victoria Tolosa Paz y a diputado Daniel Gollan, y los intendentes bonaerenses Fernando Moreira (San Martín), Lucas Ghi (Morón), Federico Achaval (Pilar); Gustavo Menéndez (Merlo); Mariel Fernández (Moreno); Andrés Watson (Florencio Varela); Fernando Espinoza (La Matanza); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Leo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez); Damián Selci (Hurlingham), Julio Zamora (Tigre), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Facundo Diz (Navarro).