Kicillof cruzó a la oposición por su campaña contra el plan de vacunación

El gobernador bonaerense acusó al macrismo de "inocular odio todo el día" y les propuso: "Estemos a la altura, invito a la oposición a que suspenda esta idea de generar odio y ayude”.

Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner volvieron a compartir escenario. En este caso, se reunieron en Lomas de Zamora y el anfitrión fue nada más ni nada menos que Martín Insaurralde, uno de los intendentes que forma parte de la mesa chica del armado electoral.

En dicha ciudad, realizaron un acto para entregar 10.000 tablets, que forman parte del plan “Conectar Igualdad Lomas”, a niños y niñas de sexto grado. Además, un día como hoy pero en 2015, el gobierno de la exPresidenta entregaba la netbook “5 millones” del mismo programa.

Si bien todas las miradas estuvieron centradas en el discurso de la vicepresidenta, el gobernador bonaerense cruzó a la oposición por generar “odio” respecto del plan de vacunación. “En los últimos 7 días se aplicaron un 1 millón de vacunas y ya dimos un millón y medio de turnos para los próximos 10 días”, explicó y recordó que (la oposición) “primero dijeron que eran veneno, que no estaban aprobadas. Después que había pocas; luego que había muchas pero no de su preferencia. Después que no había segundas dosis y ahora que hay vacunas pero que no se aplican. En el millón y medio de turnos que asignamos, ¡ahí están las vacunas!”.

“No son 200 kilómetros los que tenemos que cubrir, son 307 mil kilómetros, son 700 vacunatorios los que tenemos a cargo. No se puede inocular odio todo el día”, afirmó Kicillof. También le pidió a la oposición que “ayude”: “Estamos en momento donde la sociedad necesita un poco de calma y paz en medio de una tragedia tan grande como es la pandemia. Le pido a la dirigencia política que estemos a la altura; invito a la oposición a que suspenda esta idea de generar odio y ayude”.

Del acto participaron referentes de La Cámpora y afines a la dirigente como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el senador Nacional, Oscar Parrilli, los intendentes de Ensenada y Pilar, Mario Secco y Federico Achával respectivamente, el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, y Facundo Tignanelli, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

También estuvieron dirigentes del espacio de Insaurralde como el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, el senador provincial, Adrián Santarelli, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Respecto de la situación actual de las instituciones educativas, Kicillof recordó que “cuando asumimos dijimos que no podía volver a pasar la tragedia de una escuela que explotó por un escape de gas, y pusimos el plan ‘Manos a la obra’. Estas tres escuelas que participaron del acto fueron intervenidas, y en la escuela N°4 de Lavallol, invertimos $37 millones. Ahora tenemos 3.100 escuelas que ya están arregladas”.

Por su parte, Insaurralde afirmó que el Frente de Todos volvió al para “darle un vacuna a cada argentino”. “Nosotros no vamos a descansar hasta que cada familia recupere su trabajo y no vamos a descansar hasta volver a ser felices” , finalizó.