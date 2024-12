Kicillof amplía el sistema carcelario y prometió vaciar las comisarías: "Quejarse y no hacer nada no es la mejor solución"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó este lunes la ampliación del sistema penitenciario que está realizando su gestión, a la par de la construcción de nuevas alcaidías para que evitar que se aglomeren detenidos en las comisarías. "Quejarse y no hacer nada no parece ser la mejor solución", dijo desde la Unidad Penitenciaria Melchor Romero, en posible alusión a las fugas de presos que se producen desde hace meses en la Ciudad de Buenos Aires.

"Construir cárceles nunca ha sido algo muy popular", remarcó Kicillof, quien señaló: "Hemos decidido construir alcaidías y de esta manera vaciar los calabozos de la comisaría de la provincia de Buenos Aires".

El gobernador bonaerense explicó que los calabozos de las comisarías Provincia se habían convertido en "lugares de permanencia". Además, marcó que no es el rol principal de los agentes de las comisarías la supervisión de detenidos en los calabozos, y subrayó: "Por eso después se producen las fugas".

El objetivo inicial del plan de ampliación del sistema penitenciarios era pasar de 24.000 plazas a 36.000, o sea "incrementar el sistema penitenciario en su capacidad en un 50% de lo que se había hecho en 200 años". Sin embargo, ahora el gobierno de Javier Milei "desertó de sus obligaciones", ya que no cumplió los "acuerdos firmados" para proveer de financiamiento a este plan.

"El Gobierno nacional no está más para seguridad, nos sacó el equivalente a más de 650 millones de pesos para seguridad; no está más en infraestructura, no está más en educación, no está más en salud", siguió Kicillof. "Mi compromiso es terminar todos los proyectos que tenemos en marcha", declaró el mandatario de la provincia de Buenos Aires, antes de añadir que no decía eso "como desafío ni con enojo".

Kicillof: "Los bonaerenses necesitamos más Estado y más derechos"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que "los bonaerenses" necesitan "más Estado y más derechos", al hacer un balance de fin de año del 2024. En el marco de esta continúa disputa con el Gobierno Nacional y las políticas aplicadas por el presidente Javier Milei y su equipo, el mandatario provincial apunta a que el mensaje de su gestión "llegue a todos".

"El año que viene tenemos la enorme tarea de explicarle al pueblo de la provincia que lo que hay que resolver es si habrá más o menos educación pública, salud, cloacas, obras o seguridad", manifestó. En la misma línea, indicó que, desde la provincia de Buenos Aires, "tienen que juntar fuerzas" y "acumular voluntades". "¡A no bajar los brazos!", exclamó.