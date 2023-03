Kicillof: "A los que les explotó una escuela, ahora nos dicen que pongamos ventiladores"

El gobernador bonaerense respondió a las críticas de la oposición por falta de ventiladores en medio de una ola de calor que no se vivía hace 60 años.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respondió a las críticas de la oposición por falta de ventiladores en medio de una ola de calor que no se vivía hace 60 años. El mandatario estuvo esta mañana entregando computadoras personales a estudiantes de Florencio Varela, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense. En ese sentido, dijo que "a los que les explotó una escuela ahora nos dicen que pongamos ventiladores".

"Yo los escuchaba (en relación a la oposición) el otro día hablar de que no había ventiladores en todas las escuelas. Gobernaron cuatro años, y ya que no hicieron los 3 mil jardines que prometieron y no repartieron computadoras, podrían haber puesto un ventilador en algún lado". "Pero tampoco hicieron eso", sentenció el mandatario.

Kicillof se refirió a su gobierno y se sinceró: "Nosotros reconocemos que falta, lo que uno a veces le resulta extraño, por no decir estrafalario y casi ridículo, es que los que no hicieron nada, rompieron todo, y ahora vienen a comentar todo lo que falta como si nunca hubieran estado acá". "Si faltan ventiladores, ¿saben qué?, los vamos a poner", ratificó.

"A ellos no les tocó el peor verano, el más caluroso en 60 años, pero nosotros decimos que si faltan ventiladores, ¿saben qué?, los vamos a poner también", afirmó el mandatario. "Llevará tiempo; me acuerdo que en invierno tuvimos problemas con el gas, y de nuevo empezaron con que 'no hay gas, no hay gas', bueno, les explotó una escuela por el gas. Entonces, no hacían las instalaciones, y nosotros hemos terminado 5 mil obras en toda la provincia de Buenos Aires".

Algunas escuelas bonaerenses suspendieron el dictado de clases por la ola de calor

Diferentes escuelas de la provincia de Buenos Aires suspendieron este viernes las clases "por el extremo calor". Desde la Dirección de Educación y Cultura bonaerense explicaron que "no hay una directiva general" en ese sentido.

"No hay un temperamento general. Escuelas de algunos distritos por el extremo calor levantaron las clases en algún turno, pero no hay directiva general", aseguraron las fuentes consultadas por Télam. Y añadieron que "el director y la directora, en algún sentido, pueden disponer o proponer y avisan a la distrital que por las condiciones climáticas levantan el servicio educativo, que fundamentalmente ocurre a la tarde".

En territorio bonaerense hay 5.200.000 estudiantes en todos los niveles educativos en los establecimientos que comenzaron el ciclo lectivo el 1 de marzo en las 21.000 escuelas de los 135 municipios de la provincia. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires (CABA) no se produjeron suspensión de clases por el calor, indicaron fuentes del Ministerio de Educación porteño consultados por esta agencia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), CABA y sus alrededores se mantienen bajo alerta roja por calor. Para el norte de la provincia de Buenos Aires rige alerta naranja, mientras que el este, centro, y sureste se encuentran bajo alerta amarilla.