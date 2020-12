Hace más de un mes que los proyectos del Presupuesto 2021 y la Ley Impositiva fueron presentados en la Legislatura y que el Frente de Todos comenzó a dialogar y negociar con la oposición, que en el Senado bonaerense, tiene mayoría de votos.

Fuentes legislativas afirmaron a El Destape que uno de los pedidos que solicitaron, a cambio de todas las modificaciones que demandó el macrismo fue el cargo del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, que hoy posee el resistido y polémico Julio Conte Grand. El dirigente es un hombre directo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y, a pesar de haber ratificado que, cuando la Gobernadora dejara su cargo, él se iría, hace más de un año que se resiste en la procuraduría bonaerense. Conte Grand, hombre del Opus Dei, tuvo un accionar alejado de los medios durante el 2020 y presiona para no dejar su cargo.

Desde el Frente de Todos detallaron que “veníamos conversando con los voceros de la oposición y las negociaciones venían bien, teníamos cerrado todo en un 90% y a último momento cambió”. Este miércoles al mediodía habrá un encuentro clave que permitirá saber si el jueves en la primera sesión extraordinaria del año se votarán o no las leyes del Presupuesto y la Fiscal Impositiva.

“Queremos escucharlos, es rara esta situación”, manifestaron y detallaron que, respecto de los cargos, “además de la Procuraduría, estamos discutiendo entre 10 a 12 puestos más”. Respecto de Julio Conte Grand, la ex Gobernadora María Eugenia Vidal habría pedido que siguiera en su lugar hasta marzo de 2021. “Si Conte Grand renunciaría recién en marzo del año que viene, entonces los 10 a 12 cargos se otorgarían en la misma fecha”, detallaron desde el Frente de Todos.

Las trabas de último momento responderían a una interna propia que posee Juntos por el Cambio con la Unión Cívica Radical y una postura disidente respecto de las negociaciones que no aseguraría los votos al oficialismo.

Números e Impuestos

Respecto del Presupuesto 2021 uno de los pedidos de la oposición fue la incorporación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por $12.000 millones. “Fuimos acercando posiciones y hay una diferencia de $500 millones, así que eso estaría casi cerrado”, detallaron desde el oficialismo.

Otro de las solicitudes de la oposición y que el Gobierno concedió, fue la extender los plazos de pago los municipios respecto de las deudas que posee con la Provincia. “Nos pidieron que eso se corra a diciembre de 2021 y se lo otorgamos”, afirmó un senador provincial del Frente de Todos.

El macrismo también exigió “agregar un tope al impuesto inmobiliario a las partidas de la más alta valuación fiscal, que tienen un valor de un U$1.500.000”. En el proyecto original, el Gobernador había puesto un tope del 32% en todas las partidas de la provincia de Buenos Aires, a excepción de aquellas valuadas en más de $19 millones o más de 2 mil hectáreas.

El total de los terrenos o inmuebles, como edificios o complejos de departamentos que no son rurales y tienen una valuación fiscal de U$1.500.000 o más son apenas 16.000 sobre 4.800.000 partidas en la Provincia. Desde el oficialismo ratificaron que “ese pedido no se otorgó, si bien son pocas las partidas a las que afecta es algo más simbólico y no lo cedimos”.