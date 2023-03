IOMA abrió la inscripción voluntaria a jóvenes y aumentó un 40% el pago de consultas

El gobernador Axel Kicillof anunció la actualización de honorarios profesionales médicos en un 40% en promedio. Además se abrió la Apertura de Afiliación Voluntaria Individual para jóvenes de entre 18 a 35 años inclusive.

El gobernador Axel Kicillof realizó tres anuncios claves respecto del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). El mandatario realizó un acto en el Salón Dorado de Casa de Gobierno y detalló que otorgaron un aumento del 40% en promedio en los honorarios profesionales médicos, habrá una cobertura del 100% en medicamentos considerados por la OMS como “esenciales” y, además, se abrió la Apertura de Afiliación Voluntaria Individual para jóvenes de entre 18 a 35 años inclusive.

“Es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo”, detalló el mandatario provincial y recordó: “Recibimos un IOMA con déficit económico como hacía décadas no pasaba”. “Teníamos una deuda de casi 5 meses con proveedores; hay que ser muy mal administrador para que te pase eso”, sentenció.

Por otra parte, Kicillof se refirió a la decisión del distrito de San Nicolás de “desafiliarse” de IOMA, medida que fue celebrada por el ex presidente, Mauricio Macri. “Resolví no contestar a las provocaciones públicamente porque me parecen de una bajeza y falta de sensibilidad inmensa”, afirmó y advirtió: “Una sola cosa voy a decir: No jodan con la salud de los y las bonaerenses”.

Por su parte, el presidente de IOMA, Homero Giles brindó detalles de los anuncios y especificó que “entre 2016 y 2019 los honorarios médicos perdieron un 35% respecto de la inflación, y los principales afectados fueron las categorías B y C, que atienden casi el 70% de las consultas ambulatorias”.

De esta manera, desde el 1 de marzo se aumentó “un 20% el honorario” y se agregó “una revalorización adicional del 25%” para los y las profesionales que utilicen la receta digital. Es así como IOMA estará pagando $3600 la consulta en categoría C; $2500 en categoría B más un plus del 30% si utiliza receta digital, y $1700 en categoría A, con un plus del 15% si utiliza la herramienta digital. “Es una inversión anual de casi $6 mil millones”, explicó.

Respecto de la cobertura del 100% de medicamentos considerados por la OMS como “esenciales”, la medida alcanzará a unos 151 mil afiliados y afiliadas.

Finalmente, se abre la Apertura de Afiliación Voluntaria Individual (AVI). La campaña se llama “Jóvenes con IOMA” y está dirigida a personas de entre 18 a 35 años inclusive. A modo de ejemplo, la cuota que pagarían a partir del mes de abril rondaría los $11.600.