Intendente explotó contra vecinos por la basura: "Me tienen re contra podrido"

Zurro de Pehuajó afirmó que perseguirán a los vecinos que arrojen basura en un descampado.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, se mostró molesto con los vecinos que tiran basura inorgánica a un descampado que el municipio utiliza para depositar ramas. El jefe comunal les pidió que tiren la basura en los canastos para que puedan ser recolectados "como corresponde" y de esa forma eviten ensuciar las zonas rurales.

"Estamos de vuelta en la conocida diagonal de Bessone y ruta 226, los chicos están trabajando, están limpiando, estamos a 8 km de Pehuajó, el que viene, viene en una camioneta y hace 16 km para tirar basura en un lugar que no corresponde, le pido a la gente que denuncie, que nos llame, queremos mejorar a Pehuajó por eso le pedí a la Policía y a Inspectoría que actúe en consecuencia", denunció Zurro en sus redes sociales.

Con un fuerte video, el intendente de Pehuajó difundió un mensaje desde el predio donde arrojan la basura. "Ya no sé cómo decirselo, estamos en lo que creen que es un basural. Está prohibido tirar basura, muchachos. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Miren lo que es acá afuera. No pueden ser tan brutos, tan ordinarios", señaló.

El jefe comunal preguntó si lo hacen a propósito para atacar su gestión al frente del Municipio de Pehuajó. "¿Por qué no lo tiran en el cesto? ¿Por qué no lo llevan al basural? ¿Lo hacen porque están tan enojados con esta gestión que avanza que me lo hacen a propósito? No me lo hacen a mí, se lo hacen a la gente de Pehuajó", enfatizó.

Al final del mensaje, alertó que quienes arrojen basura serán indentificados por la policía. "Basta, me tienen re contra re podrido con esto. Ya los vamos a encontrar, ya los vamos a sancionar, porque no hay otra salida con ustedes", cruzó el jefe comunal.

Desde el municipio publicaron que el personal de servicios procedió a la limpieza del sector, con operarios y máquinas, en el lugar "a pesar de estar prohibido las personas tiran basura de todo tipo, lo que dificulta el dispositivo de limpieza en la ciudad y adyacencias que lleva adelante el municipio".

Por la lejanía al casco urbano y por la cantidad de residuos, se estima que han sido trasladados en una camioneta o vehículo con amplia capacidad de transporte. Se encontró basura doméstica, restos de comida, zapatillas, ropa sucia, envoltorios, paquetes de alimentos, ropa interior femenina y demás.

"Sin lugar a dudas, estas acciones perjudican a la sociedad en su conjunto, dañando el medio ambiente y perjudicando el sistema de recolección. La pregunta es: ¿Hasta cuando vamos a seguir con estas prácticas?", se preguntaron desde el municipio.