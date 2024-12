Fondos para los distritos: la negociación final con Kicillof para aprobar el Presupuesto

Intendentes y legisldores y legisladoras en la reunión por el Presupuesto 2025

El martes por la tarde el Senado bonaerense dio inicio a las sesiones extraordinarias y luego pidió cuarto intermedio hasta el jueves 19 de diciembre. Sería el “Día D”, ya que el oficialismo buscará convertir en ley el Presupuesto 2025, la Fiscal Impositiva y el endeudamiento que envió la gestión de Axel Kicillof.

A pesar de que los escritos cuentan con despacho favorable de la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara Baja -con el acompañamiento del bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN y el rechazo del PRO y el bloque UCR + Cambio Federal-, las negociaciones políticas entre el legislativo y el Ejecutivo comenzaron el martes por la tarde.

Los intendentes Javier Osuna (Las Heras), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Achaval (Pilar), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mayra Mendoza (Quilmes), Juan De Jesús (Partido de la Costa), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Julián Álvarez (Lanús) se reunieron en la sala 30 de la Cámara de Diputados con la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, el massista Alexis Guerrera que asumirá la presidencia en lugar de Dichiara, Teresa García y Facundo Tignanelli, presidentes de los bloques de Unión por la Patria en ambas cámaras, Juan Pablo De Jesús, presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos y Rubén Eslaiman, alfil massista.

La reunión duró unas tres horas y fue para escuchar el análisis que hacían los intendentes sobre la Ley de Leyes. Cada uno de los alcaldes habló y expresó su opinión. El punto en común de todos fue el de asegurar dinero para sus distritos en dos fondos claves: el “fondo de seguridad y el de obras” y los montos que se asignen a cada uno.

El presupuesto 2024 destinó el 1,4 del mismo a los municipios. “De mínima van a pedir lo mismo”, confesó un dirigente. En ese sentido, la cifra que circuló en la últimas horas serían unos $450 mil millones para el Fondo de Fortalecimiento Municipal, y de $225 mil millones para el Fondo de Seguridad.

Lo cierto es que los pedidos se hicieron teniendo en cuenta que Nación le hizo un recorte de casi 8 billones de pesos al gobierno bonaerense. “Sabemos que de los recortes que le hicieron al Gobernador”,advirtió otro Jefe Comunal. Por su parte, Mayra Mendoza fue en la misma línea y, en sus redes sociales contó que, “en el marco de discusión de los recursos que se asignarán a cada municipio, vamos a defender cada centavo de los quilmeños y quilmeñas”.

Lo cierto es que el lunes pasado en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el ministro Carlos Bianco, dijo que “los fondos para los municipios están previstos de las distintas formas, a través de las obras y de la coparticipación”. Aunque dejó una puerta abierta y señaló: “Es una discusión que se tiene que terminar de saldar en la Legislatura”.

“A diferencia del gobierno nacional, que evidentemente no le importa y prefiere no tener presupuesto para evitar los controles institucionales, nosotros sí queremos tener y aprobar nuestro Presupuesto, nuestra fiscal impositiva y nuestro proyecto de endeudamiento”, cerró Bianco. Vale remarcar que el funcionario no forma de las negociaciones en cuestión. Las voces interlocutoras del Ejecutivo son el ministro de Hacienda, Pablo López, y la secretaria General, Agustina Vila.

Elecciones, reelecciones y definiciones

El segundo tema que se abordó en la cumbre fue el sistema electoral que la provincia de Buenos Aires aplicará de cara a las Legislativas 2025. Al respecto, un intendente confesó que plantearon “la necesidad de tener a cortísimo plazo definiciones que nos ayuden de cara a los comicios”. “Queremos saber cómo se va a votar, si va a ser de manera simultánea, concurrente, si habrá PASO o no”, agregó.

La semana pasada El Destape anticipó de manera exclusiva que Kicillof pateará la definición para el año entrante. Desde Casa de Gobierno afirmaron que “no habrá definiciones” al respecto “hasta el año que viene”. El mandatario dilata su definición política electoral para que “no intenten usar como prenda de cambio” la ley de leyes y el resto de los proyectos que envió el Ejecutivo.

El Frente Renovador y La Cámpora, que presionan para que se realicen “elecciones concurrentes”, y los intendentes que piden “desdoblamiento total”, deberán esperar varios días más. El pedido de "re elecciones" para los intendentes también se mencionó, aunque por ahora todos son deseos en voz alta y no hay ningún proyecto presentado.

Con este panorama la posibilidad de que el próximo jueves 19 de diciembre se aprueben las leyes económicas del Ejecutivo tienen final abierto. Ese día en Diputados se cambiarían las autoridades producto de un pacto político entre las fuerzas realizado a fines de 2023. De esta manera, el massista Alexis Guerrera asumiría la presidencia, y Alejandro Dichiara (actual presidente) pasaría a la vicepresidencia. Fuentes legislativas detallaron que la transición “se está dando muy bien” y “sin inconvenientes”.

Si bien a lo largo del año hubo movimientos en los bloques políticos con fracciones e incorporaciones que modificaron el orden de las minorías, por lo que se podrían pedir alguna de las 4 vicepresidencias, ello no sucederá. “El acuerdo político de todas las fuerzas fue por dos años, todo se mantiene como está”, indicaron a este medio.

Ley de Leyes y Fiscal Impositiva

El Presupuesto quedó establecido en $32.836.621 millones, es decir un poco más de 32 billones; y posee un pedido de deuda por “$1.156.806” millones, lo que representa “el 5% del total del presupuesto 2025”. Respecto de los desembolsos en millones de dólares de los Organismos Internacionales de Crédito (OIC) por U$518 millones para el año entrante; 237 millones irán a Infraestructura, 108 millones a desarrollo urbano, 89 millones a vialidad, 66 millones a salud y educación, 16 millones a refuerzos sociales y los 18 millones restantes a otras áreas.

Según se desprende del escrito presentado, “los recursos tributarios del Estado provincial representaron en 2023 más del 70% del total de sus ingresos, 35% de recaudación propia y 37% de impuestos coparticipables”. En cambio, en los primeros 9 meses de 2024, “los recursos tributarios cayeron, en conjunto, 10% en términos reales". Y sigue: "En este año la caída de la recaudación propia (-6%) fue pronunciadamente menor que los fondos coparticipados (-14%), producto de las decisiones de política y administración tributaria llevadas adelante por la Provincia, que lograron compensar una parte de la crisis”. Al mes de septiembre, “la pérdida ocasionada únicamente por vía de la recesión rondó los $1,7 billones”.

Por otra parte, el proyecto de ley de la fiscal impositiva tiene un aumento de los impuestos previsto en un 28% anual. Desde el gobierno bonaerense detallaron que “no hay aumento de impuestos en términos reales”, y además “se quitó lo que generó más polémica el año pasado que fue la cuota adicional y el adelanto de Ingresos Brutos a grandes empresas”.

En tanto, se crea un “Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional”, que comprenderá “la totalidad de las deudas reclamadas al Estado Nacional en presentaciones administrativas y judiciales”, y estará “afectado a las finalidades que determinan las normas de creación”. Dicho fondo quedará en manos del ministro Pablo López.

Desde el área de Hacienda manifestaron que “el Fondo incluirá la totalidad de los recursos reclamados al Estado nacional, pero en este presupuesto se incorporan de forma parcial, por razones de prudencia presupuestaria, pudiendo integrarse al fondo mayores recursos en el caso de que efectivamente se perciban”. En ese sentido, “estará afectado a las finalidades que determinan las normas de creación de las transferencias nacionales que lo integran, quedando su utilización supeditada al efectivo ingreso de los recursos”.

Los Juegos Bonaerenses continuarán en 2025 y prevén alcanzar los 470 mil inscriptos e inscriptas. En el área de Salud está previsto “continuar con los programas descentralizados, y expandir el presupuesto en un 29,6% en relación a 2024”. Quedaría en $2.642.848 millones; lo que posee una inversión del 41,4% respecto de 2024.

En educación, uno de los objetivos será “tratar la ley para la universalización de la sala sala de 3 años”, y “garantizar la extensión de la jornada y la jornada completa en le nivel primario”. Se destinarán $329.669 millones para la Dirección General de Cultura y Educación - dicha cifra no incluye los salarios previstos- , lo que representa un incremento del 27% real respecto de 2024.

El programa Puentes, que lleva las Universidades al interior bonaerense también continuará. “Se pretende alcanzar una inversión de $6.674 millones canalizados a través de subsidios a 37 carreras ya existentes, 140 nuevas carreras a 14 Universidades y continuar con las obras de construcción y refacción en curso”, explica la iniciativa.

En lo que respecta a la seguridad, continuarán “fortaleciendo la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) a través de la incorporación de mil efectivos; se crearán nuevas unidades de investigación y se incorporarán 400 efectivos especializados, con una inversión de $10.310 millones”. Y suman: “En equipamiento e infraestructura para el ministerio seguirán con la reforma estructural que incluye la provisión de mayor equipamiento, la puesta en valor de dependencias y la intervención en 111 dependencias distribuidas en 51 distritos, y el ingreso de nuevos agentes”. El presupuesto 2025 será de $110.111 millones en el ministerio de Seguridad.

El Ministerio de Trabajo tiene previsto “aumentar en un 40% las inspecciones con el objetivo de llegar a 70 mil actas por año”. Además, “seguirán los operativos localizados, capacitación del personal, y se continuarán con los programas ya existentes”.

Otro de los puntos importantes del Presupuesto son las inversiones previstas para la provincia de Buenos Aires. Sin incluir el pago de salarios, en el área de promoción y asistencia social se destinarán $1.463.431 millones; en salud serán $1.262.011 millones; en educación invertirán $1.287.061 millones, y en seguridad la cifra ascenderá a $1.157.075 millones. Si bien en los 4 pilares mencionados el porcentaje destinado es mayor a 2024, pero quedaron por debajo de la inflación.

La inversión en Infraestructura crecerá un 73,5% en relación a 2024, y será de $2.682.725 billones. Está prevista “la construcción de 4.500 viviendas e inicio de obras de otras 2.000 por $319.089 millones; la mejora de la conectividad física, la seguridad vial, y la movilidad de la ciudadanía de los grandes centros urbanos y demás obras por $424.543 millones; la construcción de la Línea 33Kv y nuevas Estaciones Transformadoras y Líneas de Media y Alta Tensión en varios municipios, por $155.348 millones; obras en la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, nuevos módulos potabilizantes en Planta Patagonia-Bahía Blanca y rehabilitación y optimización de la Planta Depuradora Mercedes por $408.488 millones”.