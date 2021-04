El titular de ARBA cruzó al empresariado que se fue a Uruguay para “no pagar impuestos”

El titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cruzó al empresariado argentino que, descontento con la victoria del Frente de Todos, se fue a Uruguay para “no pagar impuestos”.

En diálogo con El Destape afirmó que “hay un empresariado que se hizo millonario acá, en Argentina, pero cuando gana un gobierno que no les gusta, porque apoyaron al otro gobierno, se van a Uruguay para no pagar impuestos, eso es súper antidemocrático”. Particularmente el funcionario se refirió a las declaraciones de Marcos Galperin, CEO y fundador de Mercado Libre, quien “habló de capitalismo y democracia desde Uruguay”.

“La democracia tiene que ser para todos, si es solo cuando te conviene no es democracia es conveniencia, no funciona así”, dijo y reiteró: “Irte del país para no pagar impuestos porque no te gusta el gobierno que ganó es conveniencia, no democracia”.

El funcionario encargado de recaudar cada uno de los impuestos en la provincia de Buenos Aires explicó que “los sectores populares, cuando ganó Macri en Argentina, no pudieron irse a vivir un país donde no los empobrecieran con las políticas neoliberales y encima ese sector pagó sus impuestos. Entonces ¿Qué es ser antidemocrático? Votar, que pierda la elección a quien apoyaste y entonces te vas del país que te hizo millonario para no pagar impuestos”.

Desde que Axel Kicillof asumió en la gobernación de la provincia de Buenos Aires le pidió al titular de ARBA que se enfocara en recaudar impuestos en los sectores de mayor poder adquisitivo. De esta manera los operativos de fiscalización durante 2020 y 2021 estuvieron en los countries, barrios cerrados, en las embarcaciones deportivas de lujo y en el campo. Allí las evasiones en impuestos superaron los mil millones de pesos.

La última semana la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un operativo de fiscalización en corredores cerealeros y puertos. El objetivo fue identificar y combatir maniobras de contrabando y evasión en la comercialización de granos. También se inspeccionaron otro tipo de cargas y fue así como, además de labrar actas de infracción, ARBA incautó 380 toneladas de cereales y oleaginosas, 41 caballos de polo y un tractor, entre otras mercaderías que eran trasladadas sin la debida documentación de respaldo.