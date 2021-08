El gobierno bonaerense presentó proyectos de ley para cambiar el sistema judicial

El secretario General, Federico Thea, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, presentaron los anteproyectos del Código de Familias, Civil y Comercial, la ley de Ética pública y transparencia, la ley de abogada y abogado de niñas, niños y adolescentes y la de responsabilidad del Estado. La oposición, a pesar de estar invitada, no se presentó.

El gobierno bonaerense, representado en el secretario General, Federico Thea, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, presentaron cuatro anteproyectos de ley que buscan mejorar el sistema judicial haciéndolo más participativo, equitativo y eficaz.

El acto se realizó en el Salón Dorado de Casa de Gobierno, y constó de una agenda participativa en la que se presentaron los anteproyectos del Código de Familias, Civil y Comercial, la ley de Ética pública y transparencia, la ley de abogada y abogado de niñas, niños y adolescentes y la de responsabilidad del Estado. Cada uno de los escritos está digitalizado en la página: www.agendaparticipativa.gba.gob.ar.

Del evento participaron, tanto virtualmente como de manera presencial, autoridades del Colegio de Abogados, del sistema de Judicial, Ong, Municipios y legisladores y legisladoras. En cambio, la oposición, a pesar de estar invitada, no se presentó. En diálogo con El Destape, Federico Thea, dijo que “hemos tenido diálogo con la oposición por otras cuestiones y proyectos de ley, pero en esta cuestión en particular no vinieron”.

“Creo que todo el arco político coincide en un diagnostico que se tiene que mejorar la justicia que se tiene que dar mejores herramientas a los jueces y juezas, tenemos que dotar de mayores herramientas informáticas, de mayores herramientas de oralidad para que los conflictos se tramiten de manera más rápida, más eficaz, con mayores mediaciones entre las partes. Es un diagnóstico compartido pero después hay que ponerse a laburar y en ese laburo no sirve que solamente una parte mande un proyecto, porque no va a ser el mejor, y tienen aplicarlo todos”, expresó el Secretario General.

“Hay una etapa previa, que es la más importante y es la elaboración y creemos que ellos también tienen algo para decir”, dijo. Consultado por este medio sobre si creía que el arco opositor no había asistido por estar en campaña electoral, afirmó: “Puede ser, para nosotros la mejor campaña es seguir atendiendo los problemas de la ciudadanía, no disputando cuestiones personales, lo dijo la vicepresidenta Cristina Fernández en la presentación de la lista del Frente de Todos ‘basta de hablar de pavadas, hablemos de los problemas importantes que le importan a la gente’. Hablemos de salud pública, de economía, de los modelos de país y en materia de poder judicial también tenemos que darnos debates en cuestiones judiciales y con esta agenda normativa lo estamos haciendo”.

Finalmente indicó que los anteproyectos “no los presentamos como una verdad relevada, y esto sobre todo a la oposición que siempre reclama el consenso, el diálogo, bueno esto no es chamuyo, es de verdad, es una agenda de apertura y necesitamos que la dirigencia política también se comprometa a discutir en serio estas cuestiones”.

Los proyectos

El subsecretario en el Ministerio de Justicia bonaerense, Mauro Benente, presentó el nuevo Código y detalló que entre los fueros civil y comercial, “hay más de medio millón de causas por año”, y la mayoría de los expedientes estaban asociados a cuestiones relacionadas a la familia, sin embargo, “el código vigente no habla de las familias, solamente en 53 artículos de más de 800 menciona alguna cuestión de la familia, entonces los conflictos familiares se resuelven con artículos mercantiles”.

En ese sentido dijo que “queremos poner ese tipo de problemática en primer lugar y para eso necesitamos un Código de la democracia; la provincia de Buenos Aires es una de las cinco provincias que tiene códigos de la dictadura y es importante realizar un cambio”. Además, el funcionario explicó que el nuevo Código de Familias, Civil y Comercial tiene un “lenguaje claro y sencillo”.

Por su parte, Inti Pérez Aznar, subsecretario de Justicia bonaerense, presentó el proyecto de ley del abogada y abogado de niñas, niños y adolescentes. El mismo busca adecuar la legislación a los estándares internacionales de Derechos Humanos y al Código Civil y Comercial de la Nación. El objetivo es garantizar la formación especializada de los y las profesionales y un acceso igualitario a la asistencia legal de los niños, niñas y adolescentes.

La ley de Ética pública y Transparencia fue presentada por Ana Laura Ramos, subsecretaria de Transparencia Institucional provincial. La funcionaria explicó que “hace 22 años que la Provincia tiene un vacío normativo al no tener una ley de ética pública”. En ese sentido detalló que “trabajamos con 35 municipios en el proyecto”, con el objetivo de lograr que las localidades se adhieran a la normativa una vez que esté sancionada por la Legislatura.

Sobre el escrito, el mismo “fue trabajado con un enfoque de género, diversidad y derechos humanos”. Así, será “obligatorio” realizar una “capacitación sobre la ley de ética pública”, según detalló Ramos. La subsecretaria dijo que “se creará una comisión interpoderes de ética pública con un representante de las tres autoridades de aplicación, y por tres representantes del consejo consultivo de la sociedad civil, que va a estar integrado colegios profesionales, representación de las universidades y de organizaciones civiles”.

Finalmente, Ley de responsabilidad del Estado fue expuesta por Esteban Taglianetti, de la Subsecretaría Legal y Técnica. Dicha normativa tiene como objetivo llenar el vacío normativo actual, en base a principios legislativos sancionados en los últimos años en el ámbito nacional y en otras jurisdicciones.