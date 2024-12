Con críticas a la oposición, Kicillof prorrogará el Presupuesto: “No podemos esperar”

Luego de que el viernes pasado se cayeran las sesiones en la Legislatura bonaerense y no se hayan tratado el Presupuesto, la Fiscal Impositiva y el pedido de Endeudamiento, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hizo referencia a lo sucedido y afirmó que la provincia de Buenos Aires arrancará el 2025 en “emergencia económica”.

En la habitual conferencia de prensa de los lunes en Casa de Gobierno, el funcionario dijo que la gestión bonaerense “no tiene tiempo”, ya que el “a partir del 2 de enero tenemos vencimientos y facturas que pagar”; por lo que el “prorrogarán el presupuesto vigente” y “harán lo mismo con la Fiscal Impositiva”. “No tenemos tiempo para esperar a las negociaciones, nosotros vamos a seguir” enfatizó el funcionario y agregó que “nuestro presupuesto no es de ajuste, al contrario, es un presupuesto muy razonable y de expansión”.

De esta manera, el ministro contó que actualmente “el ministro de Economia (Pablo López), el director Ejecutivo de ARBA (Cristian Girard), y la secretaría General (Agustina Vila), están trabajando en el decreto de prórroga del presupuesto y en la reeducación de las partidas presupuestarias”. Y detalló: “Vamos a seguir trabajando independientemente de las discusiones que se tengan”. Lo dijo en relación a la próxima reunión del 7 de enero que tendrán legisladores de la oposición y del oficialismo, junto con el Ejecutivo en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Bianco le respondió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien durante el fin de semana dijo que “la provincia de Buenos Aires, si se quiebra, la quiebra el gobierno de la Provincia”. “La provincia de Buenos Aires no va a quebrar porque nosotros vamos a procurar que eso no suceda; a pesar de que el gobierno nacional y la oposición quieren que quiebre”, cerró Bianco.

Semanas de negociaciones

El 11 de noviembre pasado, la provincia de Buenos Aires presentó y envió a la cámara de Diputados los proyectos del Presupuesto 2025, la Fiscal Impositiva y el pedido de Endeudamiento. “Durante semanas no hubo críticas de la oposición”, contó Bianco y detalló que en los últimos días se activaron las negociaciones.

“El miércoles 17 de diciembre la oposición trajo dos nuevos pedidos: un fondo para los Municipios y renovar algunos cargos que, por uso y costumbre, se suele dar a los representantes de la oposición”, dijo el ministro. En esas charlas se acordó un Fondo de libre disponibilidad para los municipios por $160 mil millones; es decir el mismo monto que en el presupuesto vigente pero con una actualización por inflación y un 30% más.

Respecto de los cargos, “la oposición tenía que traernos los nombres y el Gobernador los nombraba por decreto”, afirmó Bianco. Pero nada de ello ocurrió y el primer intento de aprobación en la Legislatura quedó trunco.

La semana pasada, en el segundo round, a lo ya previamente acordado “la oposición pidió más fondos y coparticipar la deuda”. Es decir, sacar un 16% del pedido de endeudamiento para los 135 distritos. La primera oferta de Kicillof fue del 6% que no fue aceptada y hubo una segunda del 10%. “Con ese número se llegaba a más de 250 mil millones pesos para los municipios”, contó el ministro.

Pero, además de ello, “aparecieron nuevos pedidos como el de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y el gobernador dijo que ‘no está en discusión en este momento’, y allí la oposición no quiso discutir más”, cerró Bianco. Por eso, el gobierno prorrogará el presupuesto: “nosotros vamos a seguir, porque no sabemos con qué martes 13 no van a salir ahora”.

Las trabas de no contar con una ley de leyes propia es una inquietud que también tienen los jefes comunales. “Hay mucha preocupación de los intendentes, tanto los de nuestra fuerza política como de la oposición. Ellos nos piden muchas obras, proyectos pero sin presupuesto va a ser muy difícil”, recalcó Bianco. En esa línea pidió que haya “mayor diálogo” en la oposición: “A los intendentes de la oposición le decimos que tengan mayor diálogo con los legisladores de su misma fuerza, porque no puede ser que un intendente de oposición te pida recursos pero por el otro lado la misma fuerza política no te apruebe el Presupuesto, que implicaba esos recursos para el intendente. Charlen un poco, juntensé a comer un asado, a despedir el año y hablen”.

Reelecciones para los intendentes: el debate que quedó en suspenso

Finalmente y sobre la posibilidad de que los intendentes pueda ser reelectos indefinidamente, el ministro se mostró “a favor” del mismo, y dio señales positivas a los alcaldes para conseguir los votos que faltan para los proyectos del Ejecutivo.

“Nos han expresado mucha preocupación intendentes de distintos espacios políticos porque no se quiso tratar el tema de la reelección… Era algo que se estaba discutiendo y debatiendo en la Legislatura”, se sinceró Bianco. “Nosotros estamos a favor de las reelecciones indefinidas de todo tipo de cargos en tanto y en cuanto sean votados por quien los tiene que votar que es el pueblo. Nuestro posición es que es proscriptiva la posibilidad de no ser reelecto”, dijo.