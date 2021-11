Entre asado y masas finas, Kicillof reunió a los intendentes para relanzar su gestión

Acompañado de Massa y Máximo Kirchner, Kicillof almorzó con 70 intendentes del Frente de Todos. El objetivo fue mostrarse unidos y con un mismo objetivo político. El poder del espacio político se centralizó en La Plata.

Durante más de dos horas, todos los intendentes e intendentas del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el jefe del bloque político en Diputados, Máximo Kirchner; y gran parte del gabinete bonaerense confluyeron en un almuerzo que organizó el gobernador Axel Kicillof en el salón Dorado de la gobernación platense.

Los tópicos principales del encuentro fueron la remontada electoral, el Presupuesto 2022, la obra pública y lo que viene en la gestión bonaerense. Respecto de la discusión política que no deja dormir a los jefes comunales (la problemática ley 14.836 sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal que prohíbe la reelección de los intendentes), Kicillof desterró por el llano cualquier especulación y afirmó: “De ese tema no se habló”. Así, Kicillof patea una discusión que, si bien le serviría que se destrabe y le permita a todos los alcaldes presentarse nuevamente en 2023, por ahora no estaría en los intereses de Casa de Gobierno.

Para mostrar unidad y camaradería, el plato principal fue un clásico peronista: Asado con ensalada y/o papas, y además cada comensal tuvo la posibilidad de comer una mini picada como entrada. Gaseosa, agua, vino y masas finas de postre. Fue el primer almuerzo que el mandatario realizó con tantos miembros del frente desde que asumió en su cargo el 10 de diciembre de 2019.

A la hora de hablar, Kicillof fue el orador principal y luego realizaron un pequeño análisis. Tomó la palabra un intendente por cada sección electoral. Por el conurbano (Tercera Sección), lo hizo Andrés Watson (Florencio Varela); Gustavo Menéndez, jefe comunal de Merlo (Primera Sección); Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, intendente de Roque Pérez (Séptima Sección); Pablo Zurro de Pehuajó (Cuarta Sección); el jefe comunal de San Pedro, Cecilio Salazar (Segunda Sección); el miramarense Sebastián Ianantuony; y el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara (Sexta Sección). Ni Máximo Kirchner ni Sergio Massa hablaron.

“Y después dicen que estamos todos peleados o que no nos hablamos”, ironizó el mandatario bonaerense entre foto y foto con intendentes. El mensaje y la imagen que Kicillof mostró fue claro y concreto: unidad y diálogo con todos. Fue así como, una vez finalizado el almuerzo, todos los dirigentes bajaron la escalera principal de la entrada de Casa de Gobierno y continuaron con reuniones individuales y pedidos más particulares. Allí, Kicillof se mostró con cada uno de los jefes comunales, los abrazaba y se comprometía a futuros encuentros. Sergio Massa y Máximo Kirchner hicieron lo mismo: abrazos y saludos con los dirigentes y conversaciones por lo bajo y de oído a oído para que sólo escuchara el destinatario elegido.

Ley de Leyes 2022

Sobre el presupuesto del año entrante, que se presentaría en los próximos días en la Legislatura bonaerense, el mandatario dijo que “en términos de delineamientos tiene como propósito la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires”, por lo que “habrá un piso importante en la obra pública, con una distribución ligeramente distinta, pero cuando uno suma los gastos en bienes de capital, más que recuperan lo que se prevé de inflación”.

Respecto del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) - un fondo destinado al financiamiento total o parcial de obras de infraestructura -, Kicillof indicó que “hay que fortalecer la capacidad de los municipios para preparar proyectos y al mismo tiempo creemos que es un instrumento que permite descentralizar una parte importante de la ejecución”.

Además de aumentar los montos del FIM, el gobernador ratificó que “es muy importante la descentralización de funciones, siempre y cuando las responsabilidades están claras y estén presentes en los presupuestos”.

Sobre el crecimiento post pandemia que se está dando en el país y cómo está repercutiendo en la provincia de Buenos Aires, el mandatario volvió a insistir con su mirada política y económica: “Queremos que haya una llegada a los sectores más postergados, a la a los sectores medios, a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a los trabajadores en general”. Los intendentes destacaron que se viene observando una recuperación después de la pandemia, aunque todavía no se nota en todos los sectores. "Los municipios turísticos hablaron de que este fin de semana fue explosivo, lo que da cuenta de esa recuperación", detalló una fuente presente en el almuerzo. De parte de la gobernación se comprometieron a "trabajar para que la recuperación sea rápida y eficaz".