Al grito de “Si la tocan a Cristina”, asumió el nuevo ministro de Trabajo de Kicillof

El gobernador Axel Kicillof le tomó juramento a Walter Correa como nuevo ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El evento protocolar se convirtió en un multitudinario acto en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández.

Este miércoles al mediodía en el Teatro Metro en La Plata, el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (Socra), Walter Correa, reemplazó a Mara Ruiz Malec, quien fue designada como directora de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.

Con casi todo el gabinete provincial, representantes de todas las centrales obreras, más de 80 sindicatos, intendentes bonaerenses, legisladores y legisladoras nacionales y provinciales; y representantes de organizaciones sindicales, el evento protocolar se convirtió en un multitudinario acto en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández.

Al canto de "Che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar", Correa juró por "Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, los 30 mil desaparecidos y los mártires del movimiento obrero".

Durante su discurso, Kicillof llamó “a defender al proyecto y a Cristina”, y agradeció a los y las presentes por “darse cuenta de qué es lo que está en juego”. “¿Qué quieren que nos pongamos blandos ante el primer juez que diga cualquier cosa para llevarnos en contra de nuestro propio pueblo? Estamos viviendo momentos importantísimos”, afirmó.

Enfático y distánciandose de las políticas implementadas en la gestión anterior, remarcó que “cada vez que vinieron a sacar derechos para los trabajadores, hubo menos salarios, menos empleo, menos bienestar para el pueblo y además le fue peor a las empresas. Eso hay que grabárselo en la cabeza: Sacar derechos, sacar salarios mata al mercado interno, mata la demanda, y entonces no hay inversión, no hay creación de empleo, no hay un carajo”.

Estuvieron presentes intendentes como Mayra Mendoza, Mario Secco, Fabián Cagliardi, Federico Achaval y Gustavo Menéndez y dirigentes sindicales como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Abel Furlan, Naldo Brunelli, Vanesa Siley, Daniel Catalano, Roberto Baradel, Omar Plaini, Oscar de Isasi y Mario Manrique.

Paritarias y pase a planta permanente: La agenda del ministro

La reapertura de partarias, las próximas ofertas salariales y los pases a planta permanente serán algunos de los compromisos urgentes que deberá afrontar el nuevo ministro.

En diálogo con este medio, dijo que “vamos a continuar la gestión de Mara Ruiz Malec”, en cuanto al armado territorial bonaerense. Respecto del llamado a los gremios para discutir las paritarias, Correa indicó que “vamos a tomarnos el tiempo para hablar con las y los compañeros de las organizaciones sindicales e ir avanzando en el tema”.

Consultado sobre si evaluaba la posibilidad de otorgar sumas fijas a las y los trabajadores para compensar la pérdida inflacionaria, respondió: “Todavía no estoy al tanto de cómo va la negociación, así que eso lo iremos viendo a medida que avancemos” . Luego, ratificó la intención del Poder Ejecutivo de “efectivizar el pase a la planta de los y las trabajadoras del Estado”.

Hasta el momento el gobierno bonaerense otorgó 3 aumentos: 16% en marzo, 10% en mayo y 10 en julio. Las próximas subas serán en septiembre (14%) y diciembre (10%). En tanto, los sindicatos reclaman públicamente que "los salarios le ganen a la inflación".

En ese sentido, El Destape accedió a un informe que posee uno de los gremios, en el que evalúa cómo será la inflación total del corriente. Según se detalla, en un escenario "pesimista", los números reflejan un acumulado anual de aumentos del 90%; en un escenario "intermedio", la inflación sería del 84,9%; y en uno "optimista" sería del 80,2%.

Walter Correa ocupa desde 2004 el cargo de secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina, e integra la rama gremial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, que preside Máximo Kirchner.

Ejerce su cuarto mandato como titular de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) y encabeza la Obra Social OSPICA. Es también secretario general de la CGT – Regional Oeste (Merlo-Moreno-Marcos Paz), al tiempo que fue fundador de la Corriente Federal de Trabajadores– CGT.

En 2013 fue electo concejal del partido de Moreno y durante 2017-2021 representó a la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación, donde promovió proyectos para reformar el sistema de pensiones de los trabajadores del cuero y regular el teletrabajo, entre otras iniciativas.