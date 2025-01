A pedido de CFK, se podrían retomar las negociaciones en la Legislatura por el presupuesto de Kicillof

Luego de que a fin de año la Legislatura bonaerense no lograra aprobar el paquete de leyes del Ejecutivo (Presupuesto, Fiscal Impositiva y endeudamiento), las conversiones se enfriaron y, durante el mes de enero, no hubo encuentros formales al respecto. Sin embargo, ello podría cambiar a pedido de Cristina Fernández.

La ex presidenta estuvo hasta hace unos días descansando en una casa en las afueras de la ciudad balnearia de Monte Hermoso. Durante su estadía, Hernán Arranz, actual intendente de Monte Hermoso, y Alejandro Dichiara, ex jefe comunal y vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense estuvieron reunidos con ella.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según pudo averiguar El Destape, “el encuentro no fue una reunión política prepautada”, pero sí analizaron la situación actual del país. Duró más de dos horas. En particular, Dichiara detalló a este medio que Cristina le pidió que “nos pongamos a trabajar y le aprobemos el presupuesto”. Según contó, la ex presidenta dijo que “no puede haber un Gobernador que no tenga el presupuesto aprobado. Tiene que contar con esa herramienta”.

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz; CFK y Alejandro Dichiara, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense

Lo cierto es que de aprobarse el paquete de leyes, el único escrito que realmente tendría un efecto en la gestión sería el pedido de endeudamiento ($1,1 billones de pesos que, en moneda estadounidense, representa mil millones). El presupuesto y la Fiscal Impositiva fueron prorrogadas por decreto el 2 de enero pasado.

La aprobación del resto de las leyes serían un gesto de la titular del PJ nacional para con el Gobernador que, a fines de febrero o principio de marzo, daría señales en relación al sistema electoral que implementará en los comicios de medio término.

Fuentes legislativas remarcaron que “la primera semana de febrero” se intensificarían los contactos entre el oficialismo mismo y con la oposición. En tanto, durante enero, “se siguió conversando con integrantes del gabinete bonaerense”, pero no hubo mayores avances al respecto.

En tanto, el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, hizo referencia a un posible encuentro entre Axel Kicillof y Cristina Fernández el miércoles por la noche en el canal TN: “Eventualmente sí, eventualmente sí, se van a juntar Axel y Cristina”. El funcionario recordó que “ellos tienen una relación de mucho afecto, una relación histórica, eventualmente sí”, volvió a remarcar.

La rosca en la Legislatura

La última reunión entre los y las legisladores del oficialismo con la oposición fue el martes 7 de enero pasado en un almuerzo que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, el massista, Alexis Guerrera. Allí participaron Juan Pablo de Jesús (hombre que responde a Martín Insaurralde), Marcelo Etchecoin (Coalición Cívica), Diego Garciarena (UCR - Cambio Federal ) y Matías Ranzini (PRO). "El oficialismo no va a dejar de tener diálogo con la oposición porque sería sumar más riesgo a la aprobación", dijeron a este portal fuentes que participaron del encuentro.

En tanto desde el espacio macrista indicaron que “no hay que apurarse, es entendible que el Ejecutivo necesite más tiempo”. Y además remarcaron que “Kicillof está atrapado en una cuestión numérica (las manos para los votos) que se puede resolver haciendo política”. De activarse las reuniones políticas, dicho espacio participará de las mismas.