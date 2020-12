El Gobierno lanzará un "Procrear 2": cómo será

El gobierno nacional piensa poner en marcha el plan Preocrear 2, que buscará garantizar el acceso a la vivienda y la reactivación del sector de la construcción a través de créditos articulados por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Así lo confirmó el titular de la cartera, Jorge Ferraresi durante su paso por C5N, y aclaró que pretenden desarrollar un único tipo de calidad de vivienda: “La Argentina históricamente ha construido viviendas de primera y de segunda. Queremos cambiar y hacer una sola calidad”.

"Las viviendas sociales son lugares donde en un dormitorio no entra un placard, donde no hay posibilidad de crecimiento y donde, nosotros que pensamos en una Argentina que se recomponga, el día de mañana el habitante puede tener un auto y no tiene donde guardarlo", expresó en relación a esto.

“Se estigmatiza (diciendo) que las viviendas se regalan. A partir de este tiempo todas las viviendas se pagan, en un sistema de recuperación solidaria, donde en una articulación entre los bancos y la ANSES vamos a generar un código de descuento directo, del salario de los que tienen trabajo y de los planes sociales de los que tengan planes sociales”.

“Que no haya que tener condiciones económicas para acceder a un crédito, sino las condiciones para poder devolver".

Por otra parte consignó que el Procrear "tiene una necesidad fundamental en el tema del recupero financiero": "Tenemos que hacer un replanteo, porque en el inicio eran aportes de la ANSES, que a partir de su economía no aporta más, entonces eran aportes únicamente del tesoro nacional".

"Debemos generar un mercado de capitales que aporte a ese programa para iniciar un proceso que tenga que ver con el recupero de la inversión”, explicó e insistió en que la nueva política será “no definir dos niveles de viviendas, sino un solo tipo”.