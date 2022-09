Alberto Fernández pidió que no silben a la gobernadora Carreras: "Argentina necesita que nos escuchemos"

El presidente encabezó un acto de entrega de viviendas junto la gobernadora Carreras, a quien elogió pese a que no pertenece al peronismo.

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que la Argentina "necesita que nos escuchemos; no que nos chiflemos", y dijo que debemos "aprender a escucharnos a pesar de las diferencias". De esta forma, el jefe de Estado pidió a los presentes que respeten a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.



El jefe de Estado hizo la afirmación al entregar en General Roca la vivienda número 60.000 por parte del Gobierno nacional acompañado por Carreras. El Presidente dijo que se trata de una "gran" mandataria provincial que "trabaja codo a codo con el Gobierno nacional" y le pidió a los presentes: "No la silben, la Argentina necesita que nos escuchemos, no que nos chiflemos".

"La única posibilidad que tenemos los argentinos de poder avanzar y crecer es trabajar juntos, unidos, dejando diferencias de lado. En algún momento nos vamos a enfrentar en las elecciones, pero en el mientras tanto, cuando nos toca gobernar, tenemos que tener un solo objetivo en la vida: poner la Argentina de pie", agregó.

"El Estado debe hacer muchas casas para solucionar el problema habitacional. No nos da vergüenza y lo vamos a hacer en todo el país", afirmó Alberto Fernández, quien destacó el trabajo de la intendenta de General Roca, Emilia Soria y del ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi.



En el acto se hizo la entrega efectiva de 62 viviendas del Programa Reconstruir ejecutadas en esa ciudad patagónica, que demandaron una inversión de más de 410 millones de pesos, según se informó oficialmente.

De esa manera, se alcanzarán así las 60 mil soluciones habitacionales realizadas por el Gobierno nacional, 2.256 de ellas ya entregadas en Río Negro.



Mientras tanto, se encuentran en ejecución 3.292 viviendas en la provincia, lo que supone que 5.610 soluciones habitacionales totales, que implicarán una inversión de más de 44.304 millones de pesos.