Procesaron a Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país

La Justicia procesó al exdiputado libertario José Luis Espert, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de USD 200.000 que recibió en 2020 desde una cuenta de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado recientemente por lavado en Estados Unidos.

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Además, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli le trabó un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. En paralelo, dispuso el procesamiento de su contador, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de 500 millones.

A principios de agosto, el financista de la campaña presidencial de Espert de 2019 fue declarado culpable de los delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico por la Justicia de los Estados Unidos. La decisión la tomó el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas.

Luego de la sentencia, Espert escribió un extenso posteo, en el que informó que hizo su descargo a la justicia. “¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos", afirmó en su cuenta de X.

El exdiputado aseguró que el pago llegó a una cuenta con su nombre en la referencia de la transferencia. “Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, enfatizó. También descartó que se trate de un “contrato simulado”, ya que afirmó que “su gestación está escrita en correos de 2019, incorporados a la causa con extracción forense y certificación notarial”. “Nació de una reunión personal que la propia empresa agradeció por escrito. Todo antes del pago”, agregó. “Ya declararon tres testigos sobre ese contrato, que corroboran mi versión. ¿Saben cuántos hechos en mi contra aportaron? Cero. Ni uno”, manifestó.

El ex legislador dijo que no tenía conocimiento sobre las acusaciones que recaían sobre Machado por fraude, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, las cuales salieron a la luz tras su detención en 2021. “¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía nadie? Ni los bancos de EE. UU. con los controles antilavado más duros del mundo, ni un solo organismo argentino o extranjero. Toda la información estatal sobre mi contratante es de 2021 en adelante. Yo no tengo la bola de cristal”, explayó.

Con respecto a la acusación de “enriquecimiento extraordinario”, comentó: “Antes del contrato yo tenía una casa y un auto. Hoy tengo una casa y un auto. Dos tercios del ‘aumento’ (la mayor parte) son inflación y ajustes de valuaciones fiscales”. “Dicen que ‘lavé’ para Machado. ¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? Cero. Ni un dólar. El dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, con mis impuestos pagados. Un ‘lavado’ donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago. ¿Entonces ‘lavé’ para mí?”, argumentó.

Y sumó: “A ver si entiendo: ¿planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me ‘descuidé’ en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor”.

"Un soldado de hierro": Milei defendió a Espert ante las denuncias

Luego del descargo de Espert, Milei republicó la publicación y defendió a su excandidato: "Cómo no lo voy a retuitear. Comencé a hacer política con Espert, él fue un soldado de hierro desde la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, fue mi primer candidato a diputado y fue sometido a esta operación, y por como opera el periodismo y el Poder Judicial, se tuvo que correr", expresó.

Y agregó: "Sería un motivo de felicidad para que el profe Espert pueda limpiar su nombre". Meses atrás, el mandatario sostuvo que Espert fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” y utilizó el caso para redoblar sus ataques contra periodistas y dirigentes políticos. “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”, escribió el Presidente en sus redes sociales.